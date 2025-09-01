Український бренд львівського дизайнера Руслана Багінського відсвяткував 10-річчя на березі Дніпра у Києві. Талановитий капелюшник зібрав разом чималу кількість українських зірок, серед яких була й співачка Надя Дорофєєва у цікавому вбранні.

Бренд Ruslan Baginskiy вже 10 років створює неймовірні головні убори для українських та світових знаменитостей, пише 24 Канал з посиланням на Jet Setter. Капелюхи від Руслана Багінського одягають Бейонсе, Мадонна, Белла Хадід та багато інших закордонних зірок.

Читайте також У білій сукні з пір’ям: Розі Гантінгтон-Вайтлі приголомшила появою на червоній доріжці

Відсвяткувати 10-річчя бренду дизайнер Руслан Багінський та директор Петро Ясінський вирішили у Києві в колі друзів та прихильників бренду. На подію зібралися Даша Квіткова, Валерія Гузема, Катя Сільченко, Оля Полякова й багато інших зірок.

Співачка Надя Дорофєєва прийшла зі своїм чоловіком Мішею Кацуріним в незвичному виборі вбрання.

Як одягнулася Надя Дорофєєва?

Співачка приміряла довгу літню сукню з прозорого матеріалу в леопардовий принт. Під низ Надя одягнула чорну білизну та довершила образ сріблястим ланцюжком. Виконавиця розпустила волосся, вклавши його у легкі кучері та доповнила образ чорною сумкою на плечі.

Міша Кацурін одягнув сині мішкуваті джинси, блакитну сорочку та бейсболку. На світлинах закохане подружжя позувало усміхаючись.



Красивий образ Наді Дорофєєвої / Фото Jet Setter

Що відомо про бренд Ruslan Baginskiy?

Знаменитий бренд головних уборів заснували у Львові у 2015 році. Перші головні убори Руслан Багінський виготовляв самостійно. Всього за кілька років бренд здобув шалену популярність за кордоном. У головних уборах дизайнера з’являлися світові знаменитості, серед яких Розі Гантінгтон-Вайтлі, Кайя Гербер, Тейлор Свіфт, Ельза Госк та багато інших.

Про український бренд неодноразово писали The New York Times, Vogue, Harper's Bazaar, W Magazine, V Magazine, ELLE, Marie Claire, Glamour, Garage Magazine та багато інших світових видань.