Украинский бренд львовского дизайнера Руслана Багинского отпраздновал 10-летие на берегу Днепра в Киеве. Талантливый шляпник собрал вместе немалое количество украинских звезд, среди которых была и певица Надя Дорофеева в интересном наряде.

Бренд Ruslan Baginskiy уже 10 лет создает невероятные головные уборы для украинских и мировых знаменитостей, пишет 24 Канал со ссылкой на Jet Setter. Шляпы от Руслана Багинского одевают Бейонсе, Мадонна, Белла Хадид и многие другие зарубежные звезды.

Отпраздновать 10-летие бренда дизайнер Руслан Багинский и директор Петр Ясинский решили в Киеве в кругу друзей и поклонников бренда. На событие собрались Даша Квиткова, Валерия Гузема, Катя Сильченко, Оля Полякова и многие другие звезды.

Певица Надя Дорофеева пришла со своим мужем Мишей Кацуриным в необычном выборе наряда.

Как оделась Надя Дорофеева?

Певица примерила длинное летнее платье из прозрачного материала в леопардовый принт. Под низ Надя надела черное белье и довершила образ серебристой цепочкой. Исполнительница распустила волосы, уложив их в легкие кудри и дополнила образ черной сумкой на плече.

Миша Кацурин надел синие мешковатые джинсы, голубую рубашку и бейсболку. На фотографиях влюбленные супруги позировали улыбаясь.



Красивый образ Нади Дорофеевой / Фото Jet Setter

Что известно о бренде Ruslan Baginskiy?

Знаменитый бренд головных уборов основали во Львове в 2015 году. Первые головные уборы Руслан Багинский изготавливал самостоятельно. Всего за несколько лет бренд получил бешеную популярность за рубежом. В головных уборах дизайнера появлялись мировые знаменитости, среди которых Рози Хантингтон-Уайтли, Кайя Гербер, Тейлор Свифт, Эльза Хоск и многие другие.

Об украинском бренде неоднократно писали The New York Times, Vogue, Harper's Bazaar, W Magazine, V Magazine, ELLE, Marie Claire, Glamour, Garage Magazine и многие другие мировые издания.