Ефектний вихід: Наталка Денисенко "змінила" сукню просто на червоній доріжці

Наталка Денисенко під час показу фільму "Хрещатик 48/2" показала незвичайний модний трюк із сукнею. Вона змінила сукню просто на червоній доріжці.

Подія проходила в кінотеатрі "Оскар" у ТРЦ Gulliver. Відео акторка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

На червоний хідник Наталка Денисенко прийшла в білий мінісукні з високою горловиною, яка за допомогою кількох рухів зірки перетворилася на яскраво-червону максі-сукню.

До образу знаменитість додала білі підбори та елегантні рукавички.

У Наталки Денисенко на прем'єрі фільму "Хрещатик 48/2" була незвичайна зачіска – спереду волосся гладко зачесане у хвилю, а ззаду – вільні локони. Також акторці зробили яскравий макіяж зі стрілками та червоною помадою, що гармонійно доповнював образ.

Про що фільм "Хрещатик 48/2"?

"Хрещатик 48/2" – це український дитячий фантастичний фільм. Його режисером став Дмитро Авдєєв, а сценарій написав Юрій Микуленко.

З 28 травня стрічка виходить у широкий прокат в кінотеатрах в Україні. Відомо, що це перша частина майбутньої трилогії "Офіс магічних сил".

У центрі сюжету "Хрещатика 48/2" – 11-річні Юрко та Мія, які випадково знаходять прохід у таємничий Потойбічний Київ, що існує з 482 року. Там вони разом із міфічними героями мають урятувати світ від стародавньої Богині смерті.

Окрім Наталки Денисенко, у фільмі також знялися Ірина Кудашова, Даніель Салем, Володимир Ращук та інші українські актори.