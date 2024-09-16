За 30 мільйонів доларів: як виглядає найдорожча сукня в історії

Найдорожча жіноча сукня в історії коштує 30 мільйонів доларів. Її не створили для знаменитостей чи королівських осіб. Це вбрання стало скоріше витвором мистецтва та було орієнтоване на людей, які захочуть його придбати, щоб похизуватися своїм багатством.

Сукня має назву "Нічне сяйво" (The Nightingale of Kuala Lumpur), пише Lady 24. Вбрання створив малайзійський дизайнер Фаїзалі Абдулла ще у далекому 2009 році. Плаття презентували на модному азійському фестивалі в Малайзії STYLO Fashion Grand Prix KL.

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Жіноче вбрання пошите з натурального шовку високої якості й тафти бордового відтінку. Сукня прикрашена діамантами загальною вагою до 1000 карат. По всій довжині плаття доповнює 751 дорогоцінний камінь.

Найдорожчий з них вагою 70 карат грушоподібної форми розташований в зоні грудей на ліфі у вигляді квітки. Модельєр оздобив діамантами сукню повністю, тому й ціна її після підрахунків всіх коштовностей досягнула кількох мільйонів доларів.



Найдорожче плаття в історії / Фото Pinterest



Найдорожче плаття в історії / Фото Pinterest



Найдорожче плаття в історії / Фото Pinterest

Деякі фахівці та представники модної індустрії осудили дизайнера за створення такої сукні, зазначивши, що це зовсім не розумно в часи економічної кризи на той час вкладати кошти у плаття, яке невідомо чи хтось колись купить.

Спочатку його хотіли доставляти у королівства по всьому світу, починаючи з Близького Сходу, однак потім Фаїзалі Абдулла заявив, що все ж таки створив цю сукню для дуже багатих людей, котрі захочуть мати у своєму гардеробі найдорожчу сукню у світі.

Наразі доля цього плаття невідома, втім на жодних аукціонах вона не виставлялась на продаж. Ймовірно, його все ж таки продали, але за проханням, не розголошують ім’я власниці.