Ці речі коштують недешево, однак за ними не припиняють полювати модниці з різних куточків світу. На ютуб-каналі "Феномен UA" розповіли про найдорожчі українські бренди, які попри все залишаються такими, на який найбільший попит.

Ruslan Baginskiy

Напевно, кожен хоча б раз бачив капелюх з легендарним логотипом RB. Дизайнер Руслан Багінський родом зі Львова, де навчався на географічному факультеті Львівського національному університеті імені Івана Франка. Але йому завжди подобалась індустрія моди, тож почав підпрацьовувати стилістом на зйомках і показах.

Згодом потрапив у старе львівське ательє, де почав вивчати традиційні техніки виготовлення капелюхів й поставив собі за мету відновити тренд на них. У Руслана був талант, мотивація, але не було грошей. Тому на початку кар'єри дизайнеру допомогли бабуся та друг дитинства Петро Ясінський. Також Багінський залучив до бізнесу свою маму, яка керує виробництвом бренду.

З 2015 року, на коли припало офіційне заснування бренду, й до сьогодні капелюхи Руслана Багінського вдягали Белла та Джіджі Хадід, Ріанна, Мадонна, Бейонсе. Навіть у членів королівської родини, зокрема Єлизавети II, були капелюхи від українського дизайнера.

Хоча ці капелюхи створені зі звичайних матеріалів, ціни на них для багатьох людей – космічні. І це й не дивно, адже якщо хочеться капелюх від Багінського – доведеться переплатити за бренд.

FROLOV

Усі модниці точно знають корсети та сукні з анатомічними серцями, які створює дизайнер Іван Фролов. Він з дитинства мріяв стати дизайнером і після наполегливих років роботи це таки вдалося. У 2015 році він заснував бренд FROLOV, який тепер знають у всьому світі.

Речі FROLOV відзначаються своєю якістю та довговічністю. І великий плюс у тому, що в колекції є одяг, який може трансформуватися. Наприклад, сукня може бути довгою або короткою, брюки можуть перетворюватися на шорти.

Одяг від цього українського модельєра носять Бейонсе, Дженніфер Лопес, Дуа Ліпа, Сабріна Карпентер. Саме завдяки останній багато фанів дізналися про бренд Фролова. Також дизайнер неодноразово створював одяг для українських артистів, зокрема сценічні вбрання для Ziferblat на Євробачення.

BALYKINA

Їхні сукні – мрія кожної жінки. Дизайнерка Аліна Баликіна точно знає, як допомогти жінкам відчути себе богинями. Перші кроки у fashion-індустрії Баликіна зробила понад десять років тому, займаючись створенням крафтових аксесуарів. У 2010-х роках вона працювала над власними проєктами, зокрема брендом Pure, який мав шоурум у Києві, а також брендом Between, де з 2018 року була співвласницею.

У 2019 році Аліна наважилась на заснування бренду BALYKINA, в запуск якого інвестувала лише 800 доларів. На початку роботи дизайнерка працювала лише з однією кравчинею у невеликому ательє на горищі. І вже зовсім скоро команда почала розширюватись, а бізнес – процвітати.

Сукні дизайнерки мають свою фішку. Вони можуть змінюватися у довжині, формі чи вигляді. А деякі моделі взагалі можна носити навиворіт.

У чому феномен цих брендів і чому за них платять великі гроші? Бо вони є нашим обличчям у світі моди. Це український люкс, який сміливо може конкурувати з Dior, Chanel та іншими всесвітньо відомими брендами.