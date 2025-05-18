Бренд Louis Vuitton було засновано ще у 1854 році. Більш як століття він залишається "на плаву", повідомляє 24 Канал з посиланням на BrandFinance.

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Що відомо про Louis Vuitton

Louis Vuitton(LV) – це французький бренд. Він є частиною LVMH.

Зверніть увагу! LVMH – загальна назва компанії, що контролює одразу декілька люксових брендів. Зокрема, Celine та Givenchy.

LV спочатку займався лише виготовленням валіз. Згодом бренд почав розширювати свій асортимент. Зараз ця компанія виробляє парфуми, одяг, взуття, прикраси, сумки, декор для дому та багато чого іншого.

Цікавою є і політика компанії. Висока вартість товарів від LV зумовлена:

історією бренду;

високою якістю матеріалів;

популярністю та впізнаваністю бренду.

Станом на 2024 рік, вартість Louis Vuitton оцінювалась у 32,2 мільярда доларів.

Які ціни у Louis Vuitton

Якщо спиратись на офіційні дані з сайту Louis Vuitton, ціни у бренді такі: