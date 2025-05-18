Бренд Louis Vuitton был основан еще в 1854 году. Более века он остается "на плаву", сообщает 24 Канал со ссылкой на BrandFinance.
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Что известно о Louis Vuitton
Louis Vuitton(LV) – это французский бренд. Он является частью LVMH.
Обратите внимание! LVMH – общее название компании, контролирующей сразу несколько люксовых брендов. В частности, Celine и Givenchy.
LV сначала занимался только изготовлением чемоданов. Впоследствии бренд начал расширять свой ассортимент. Сейчас эта компания производит духи, одежду, обувь, украшения, сумки, декор для дома и многое другое.
Интересна и политика компании. Высокая стоимость товаров от LV обусловлена:
- историей бренда;
- высоким качеством материалов;
- популярностью и узнаваемостью бренда.
По состоянию на 2024 год, стоимость Louis Vuitton оценивалась в 32,2 миллиарда долларов.
Какие цены в Louis Vuitton
Если опираться на официальные данные с сайта Louis Vuitton, цены в бренде такие:
- за женскую сумочку придется отдать минимум несколько тысяч евро, аксессуары для нее обойдутся немного дешевле – от 400 евро;
- 100 миллилитров духов стоит примерно 300 евро;
- обувь стоит не менее 600 евро.