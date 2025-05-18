Бренд Louis Vuitton был основан еще в 1854 году. Более века он остается "на плаву", сообщает 24 Канал со ссылкой на BrandFinance.

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Что известно о Louis Vuitton

Louis Vuitton(LV) – это французский бренд. Он является частью LVMH.

Обратите внимание! LVMH – общее название компании, контролирующей сразу несколько люксовых брендов. В частности, Celine и Givenchy.

LV сначала занимался только изготовлением чемоданов. Впоследствии бренд начал расширять свой ассортимент. Сейчас эта компания производит духи, одежду, обувь, украшения, сумки, декор для дома и многое другое.

Интересна и политика компании. Высокая стоимость товаров от LV обусловлена:

историей бренда;

высоким качеством материалов;

популярностью и узнаваемостью бренда.

По состоянию на 2024 год, стоимость Louis Vuitton оценивалась в 32,2 миллиарда долларов.

Какие цены в Louis Vuitton

Если опираться на официальные данные с сайта Louis Vuitton, цены в бренде такие: