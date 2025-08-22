Видання Women.com зібрало 8 найбільших модних провалів на червоних доріжках у 2025 році, передає 24 Канал.

Хто із зірок неприємно вразив образами на червоних доріжках?

Дуа Ліпа не вразила на Met Gala 2025: дивіться фото

Коли провалюються і Дуа Ліпа, і Chanel – це справді дивина. На Met Gala 2025 співачка з'явилася в чорному ансамблі від Chanel, який виглядав занадто складним. Вишитий жакет, вирізи на талії, пір'яна сорочка і прозора довга спідниця – усе це разом видавалося перевантаженим та водночас невиразним.

Кім Кардаш'ян не могла рухатися на Met Gala 2025: дивіться фото

Кім знову з'явилася у вбранні, в якому неможливо ходити. Вона ледве пересувалася по килиму в шкіряній сукні від Chrome Hearts з масивним шлейфом, відкритими плечима та великим капелюхом. Доповнила образ перлами та діамантами. Через капелюх вона майже нічого не бачила.

Сукня Зої Салдани на Оскарі була справжнім кошмаром: дивіться фото

Салдана, яка отримала Оскар за роль у "Емілія Перез", обрала червону сукню Saint Laurent з трьома ярусами. Бульбашкові подоли додали надмірного об'єму, а прозора частина в зоні грудей зробила силует невигідним. Єдиним вдалим акцентом були прозорі оперні рукавички.

Джордан Чайлз на American Music Awards – надто складна сукня: дивіться фото

Гімнастка з'явилася в білосніжній сукні від Marine Serre з колекції весна 2025. У неї були вирізи на грудях, корсетні вставки, кишені на блискавках і низька посадка талії. Все це разом виглядало перевантажено й не відповідало її фігурі.

Хайді Монтаг і "блакитна катастрофа" на American Music Awards: дивіться фото

Хайді прийшла у вбранні, що нагадувало інопланетянку: корсет геометричної форми, блакитні штани з зубчастим краєм і чорні підбори на платформах. Новий блонд боб теж не врятував ситуацію. "Схоже, стиліст Хайді її просто зрадив" і "Перука виглядає жахливо", – писали в Instagram.

Кеті Холмс у дивному тандемі на Tony Awards: дивіться фото

Навряд чи можна було очікувати побачити Кеті Холмс у списку найгірше одягнених. Але на Tony Awards 2025 її вибір був справді невдалим: безформна зелена блузка і дивно пошита рожева спідниця з паєтками виглядали неузгоджено. Схоже, і сама Кеті це розуміла – на фото вона виглядала невпевнено й закривала груди руками.

Вайнонна Джадд на врученні Academy Of Country Music Awards – чорна плутанина: дивіться фото

Співачка, яка зазвичай має ефектні виходи, цього разу з'явилася у чорному образі, який включав довгий піджак, мереживні штани та прозорі рукави – усе в різних стилях. Попри один колір, образ виглядав хаотично через змішання фактур і деталей.

Сара Снук у нудній сукні на Tony Awards: дивіться відео

Сара отримала "Тоні" за "Портрет Доріана Грея", але її вибір сукні викликав питання. Текстурована сукня з гольфом і довгими рукавами виглядала задушливою для червневого Нью-Йорка. Сіро-білий колір теж зробив її блідою і непривабливою. Жвавіший відтінок краще би підкреслив її зовнішність.