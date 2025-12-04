Кінський хвіст – найкраща зачіска на 2026 рік: її дуже легко повторити
- Кінський хвіст є найкращою зачіскою на 2026 рік, оскільки він підходить до будь-якого вбрання і додає образу елегантності.
- Ця зачіска легко виконується: волосся збирають у хвіст, обгортають частиною волосся навколо гумки, та закріплюють невидимками.
Кінський хвіст – це одна з найпопулярніших зачісок для новорічної ночі, а цього року серед всіх інших, вона підходить найбільше. Довге волосся зібране у хвіст точно сподобається господареві року – Вогняному Коню!
Високий хвіст можна адаптувати до будь-якого вбрання – від сукні до костюма чи корсета, пише 24 Канал. Така зачіска виглядає охайно, стильно та не обтяжує образ. Завдяки зібраному волоссю можна зробити акцент на обличчі чи аксесуарах.
Кінський хвіст додасть новорічному образу елегантності. Він візуально витягує силует та додає аутфіту легкості й романтичності. Окрім того, зачіска є доволі практичною та довговічною. Хвіст допоможе зберегти волосся в ідеальному стані впродовж всього вечора.
За бажанням, волосся можна довершити цікавими шпильками чи гумками, але найпопулярнішим є обмотування волосся навколо основи хвоста.
Як зробити зачіску кінський хвіст?
Найкраще зачіска буде виглядати на жінках, які мають густе та об’ємне волосся середньої чи довгої довжини. Перевага цієї зачіски в тому, що вона не потребує багато зусиль чи часу.
Вишукане волосся на Новий рік / Фото Pinterest
Вишукане волосся на Новий рік / Фото Pinterest
Спочатку добре розчешіть волосся та зберіть його у хвіст. Тоді туго затягніть невеликою гумкою. Відділіть невелику частину волосся та обгорніть його навколо гумки, прикріпивши залишки двома невидимками, щоб хвіст добре тримався. Зверху нанесіть лак для волосся, щоб зачіска добре трималася.
Щоб додати об’єму до волосся, потрібно зачесати хвіст гумкою, залишивши трішки волосся зверху незачесаним всередину.
Як зробити кінський хвіст: дивіться відео
Збирати волосся можна у крабик, який знову повернувся у моду цього року, пише Vogue France. У тренді мінімалістичні крабики стриманих кольорів, які легко інтегруються в будь-який гардероб. Можна ними повністю збирати волосся чи лише якусь застину. Крабик підійде для зачіски в новорічну ніч для тих, хто не любить хвіст.
