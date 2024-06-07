Найкращі інтер'єрні рішення для літа: 5 модних тенденцій 2024 року

Літо – чудовий час, щоб оновити своє житло та додати йому більш спокійної та розслабленої атмосфери.

Які тренди у дизайні будуть популярними цього сезону та допоможуть це зробити, розповідаємо далі.

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Природні мотиви

Поєднайте такі природні елементи, як дерево, справжню зелень, квіти й камінь, і ви отримаєте те, що зараз вважається "сучасним органічним стилем", який є популярним цього літа.

Як виглядають природні акценти: дивіться фото

Темні кольори

Темні та похмурі кольори у дизайні теж набирають популярності. Кількість пошукових запитів за запитом "похмура спальня" зросла на 85%. Навіть темні стелі, яких люди традиційно уникали, боячись зменшити кімнату, повертаються у моду, тож можна сміливо додавати похмурі відтінки й у свій простір.

Темні кольори в дизайні: дивіться фото

Читальні зали

Літо дає натхнення продовжити читати свій список літератури в просторі у стилі "темної академії" – субкультури, присвяченій читанню, письму та навчанню. І якщо кілька років ця тема активно жила в моді, то зараз вона знаходить своє відображення в дизайні інтер’єру.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

На щастя, вам не потрібно виділяти цілу кімнату, щоб створити відповідний простір. У трендах також куточки для читання чи книжкові полиці, тому облаштувати можна щось подібне.

Книжковий куточок: дивіться фото

Японський вплив

Враховуючи, що органічний стиль зараз дуже популярний, не дивно, що японський дизайн, який містить багато тих самих елегантних, сучасних і природних елементів, також отримує визнання.

Особливо трендовим є гібридний стиль, який поєднує японський мінімалізм зі скандинавською функціональністю.

Японські елементи в дизайні: дивіться фото

Простори для дозвілля

Літо не є повноцінним без відпочинку, тож спеціальні зони, призначені виключно для дозвілля, є тенденцією, що зростає.

Люди облаштовують кімнати для прослуховування музики, переглядів кіно, вуличні доріжки для боулінгу чи ігрові кімнати – ви можете втілити будь-яку ідею для відпочинку, що подобається саме вам.