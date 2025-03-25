Стрижка боб – головна зачіска 2025 року: актуальні ідеї стилізації

Класична стрижка боб ніколи не втратить своєї актуальності. Кожного разу перед нами з’являються нові варіації, які неможливо оминути увагою. Цього року в моді буде безліч стильних інтерпретацій стрижки боб – від французького боба до ультракороткого варіанта.

Зачіска для жінки є важливим елементом її образу, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Боб "Старого Голлівуду"

Ця стрижка має ретровайб "Старого Голлівуду" й чудово демонструє циклічність модних тенденцій. Вишукане укладання можна зробити не лише на довгій, але й на короткій довжині волосся.

Французький боб

Ця зачіска ідеально підходить для тих, хто хоче поєднати класику з сучасними тенденціями. Вона елегантна, універсальна й проста у догляді. Стрижка стала втіленням шику й продовжує надихати жінок у всьому світі.

Мікробоб

Боб до підборіддя також є ідеальною стрижкою. Ультракороткий боб виглядає цікаво й ефектно. Навіть коротка довжина дозволяє укладати його по-різному – у випрямленому варіанті чи легких кучерях.

Flippy боб

Ця розкішна зачіска має красивий вигляд, тому її варто приміряти всім, хто хоче додати родзинки у свій образ. У цій стрижці привертає увагу хвилясте укладання з підкрученими назовні кінчиками.

Боб метелик

Розкішна стрижка шарами також є популярною вже кілька сезонів. Завдяки цій багатошаровості, волосся має густий та розкішний вигляд.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Однак тут треба врахувати нюанс, що стрижка підійде власницям густого волосся, які не будуть лінуватися щодня її укладати за допомогою фену чи брашу.

Блант боб

Стрижка боб з прямим зрізом є особливо популярною серед моделей. Зачіска має неймовірний вигляд у випрямленому чи хвилястому варіанті. Особливістю цієї зачіски є природна невимушеність, тому варто до неї придивитися всім, хто хоче змінити образ.

Зверніть також увагу на те, що цього сезону в моді стрижка "паризький боб". Зачіска виглядає стильно та легко, особливо стрижена до лінії щелепи.