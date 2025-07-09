Ці моделі надихають дизайнерів та мільйонів фанатів по всьому світу, пише 24 Канал. Бездоганні красуні стали не лише зірками у світі моди й знялися для багатьох обкладинок глянців, але й зуміли зібрати навколо себе величезну армію шанувальників, які надихаються ними та всім їхніми здобутками.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі

Ця модель є неймовірним втіленням граційності та вишуканості. Вона прославилася як "ангел" Victoria’s Secret, а згодом здобула популярність завдяки своїй лаконічній, стриманій естетиці. Її стиль – це завжди ідеальний баланс між мінімалізмом і розкішшю: кремові тренчі, структуровані костюми, кашемірові светри, елегантні туфлі. Багато мільйонів дівчат черпають з образів Розі натхнення для власних стилізацій.

Кендалл Дженнер

Американська модель змалку вже була відомою, бо виросла в публічному просторі. Сестра відомих Кім, Хлої та Кім Кардашян дефілювала для Chanel, Versace, Givenchy, Balmain та інших модних гігантів.

У реальному житті Кендалл дуже відрізняється від зіркових сестер, оскільки не любить пафосно виглядати. Вона обожнює базові джинси, бомбери, окуляри в стилі ретро та мінісукні з 90-х. Саме за цю простоту мільйони поціновувачів обожнюють модель.

Алессандра Амбросіо

Бразилійка має неймовірний гарячий темперамент та сонячну енергію. Алессандра стала однією з головних "ангелів" Victoria’s Secret і обличчям десятків рекламних кампаній. У 44 роки вона є втіленням сексуальності.

У стилі моделі присутнє бохо та гламур. Вона любить вільні сукні, а також віддає перевагу обтислим моделям з вирізами. Часто вона приміряє речі з бахромою, доповнює образи капелюхами та золотистими аксесуарами.

Ельза Госк

Колишня професійна баскетболістка зі Швеції, Ельза увірвалася у світ моди у 16 років й швидко стала улюбленицею дизайнерів. Модель обожнює вінтажні речі й усіляко демонструє цікаві образи на своїй сторінці в інстаграмі. Ельза знялася для багатьох глянців та дефілювала у найдорожчому бра на показі Victoria’s Secret.

Тепер Ельза Госк – не лише модель, але й мама, дизайнерка власного бренду та муза для покоління Z.

До слова, українці змінили гардероб через війну, віддаючи перевагу простим, комфортним і функціональним речам, часто купуючи в секонд-хендах. Більше про це читайте в нашому матеріалі.