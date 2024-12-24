Дівчата обожнюють красиву шубу, яка вже стала невід’ємною частиною холодної пори року, пише 24 Канал. Цей верхній одяг став таким бажаним, як базовий пуховик. З кожним роком розмаїття шуб все більше зростає, тож ми знайомимо вас з найкрасивішими варіантами, які показала у своєму дописі німецька інфлюенсерка Леоні Ганне.

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Зірка стрітстайлу має у своєму гардеробі величезну кількість вбрання й постійно демонструє у своєму профілі в інстаграмі модні новинки. У добірці світлин білявка показала найцікавіші варіанти верхнього одягу. Якщо ви ще в пошуках тієї самої ідеальної шуби на зиму, то радимо придивитися та надихнутися на вибір естетичного елемента гардероба.

Трендові шуби зими 2024/25

Шуби з екохутра вирізняється оригінальністю та цікавими фасонами. Якщо натуральну шубу могли собі дозволити не всі, то зі штучним хутром можна придбати навіть кілька варіантів на будь-який смак.

Провідні позиції цього сезону займають шуби у двох довжинах – максі та короткі. Леоні Ганне показала на собі красивий варіант маскулінного крою коричневого кольору. Шубу дівчина поєднала з коричневими чоботами в тон до колін та мінімалістичною сумкою того ж відтінку.



Актуальні шуби на зиму / Фото з інстаграму Леоні Ганне

Неймовірно затребуваною цього року є коротка шуба з довгим ворсом. Блогерка обрала для себе світлу модель, яку застилізувала з хутряними навушниками. У моді цього року ще така ж коротка чорна шуба чи коричнева.



Трендові шуби на зиму / Фото з інстаграму Леоні Ганне

Також не втрачають популярності шуби міді. Інфлюенсерка продемонструвала на собі цікавий варіант верхнього одягу в молочному відтінку, який здалека нагадує вельвет. Красиву річ Леоні поєднала з хутряними масивними чоботами, білими колготками та молочною сумкою.



Актуальні шуби на зиму / Фото з інстаграму Леоні Ганне

Ті дівчата, які хочуть додати зимовим образам розкоші, можуть звернути увагу на шубу з об’ємним коміром в темному відтінку. Довершити такий look можна незвичною шапкою з екохутра, яка додасть ефектності та елегантності.



Трендові шуби на зиму / Фото з інстаграму Леоні Ганне

Шуби цього сезону актуальні, як ніколи. Вони навіть популярніші за дублянки, які всі замінили на красивий верхній одяг з овчини, тому радимо інвестувати кошти в красиву річ, яка доповнюватиме всі ваші зимові образи.