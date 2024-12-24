Девушки обожают красивую шубу, которая уже стала неотъемлемой частью холодного времени года, пишет 24 Канал. Эта верхняя одежда стала такой желанной, как базовый пуховик. С каждым годом разнообразие шуб все больше растет, поэтому мы знакомим вас с самыми красивыми вариантами, которые показала в своей заметке немецкая инфлюенсерка Леони Ханне.

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Звезда стритстайла имеет в своем гардеробе огромное количество нарядов и постоянно демонстрирует в своем профиле в инстаграме модные новинки. В подборке фотографий блондинка показала самые интересные варианты верхней одежды. Если вы еще в поисках той самой идеальной шубы на зиму, то советуем присмотреться и вдохновиться на выбор эстетического элемента гардероба.

Трендовые шубы зимы 2024/25

Шубы из экомеха отличаются оригинальностью и интересными фасонами. Если натуральную шубу могли себе позволить не все, то с искусственным мехом можно приобрести даже несколько вариантов на любой вкус.

Ведущие позиции в этом сезоне занимают шубы в двух длинах – макси и короткие. Леони Ганне показала на себе красивый вариант маскулинного кроя коричневого цвета. Шубу девушка соединила с коричневыми сапогами в тон до колен и минималистичной сумкой того же оттенка.



Актуальные шубы на зиму / Фото из инстаграма Леони Ханне

Невероятно востребованной в этом году является короткая шуба с длинным ворсом. Блогерша выбрала для себя светлую модель, которую застилизировала с меховыми наушниками. В моде в этом году еще такая же короткая черная шуба или коричневая.



Трендовые шубы на зиму / Фото из инстаграма Леони Ганне

Также не теряют популярности шубы миди. Инфлюенсерка продемонстрировала на себе интересный вариант верхней одежды в молочном оттенке, который издалека напоминает вельвет. Красивую вещь Леони соединила с меховыми массивными сапогами, белыми колготками и молочной сумкой.



Актуальные шубы на зиму / Фото из инстаграма Леони Ханне

Те девушки, которые хотят добавить зимним образам роскоши, могут обратить внимание на шубу с объемным воротником в темном оттенке. Довершить такой look можно необычной шапкой из экомеха, которая придаст эффектности и элегантности.



Трендовые шубы на зиму / Фото из инстаграма Леони Ганне

Шубы в этом сезоне актуальны, как никогда. Они даже популярнее дубленки, которые все заменили на красивую верхнюю одежду из овчины, поэтому советуем инвестировать средства в красивую вещь, которая будет дополнять все ваши зимние образы.