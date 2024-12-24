Трендові шуби зими 2024/25: верхній одяг, який обирають світові модниці

Шуба завжди була ознакою розкоші та багатства, втім останні роки всі відмовилися від натурального хутра на користь штучного, яке виглядає не менш ефектно та стильно. Модниці активно демонструють на собі трендові позиції, тож розповідаємо про актуальні шуби, які є популярними цього сезону.

Дівчата обожнюють красиву шубу, яка вже стала невід’ємною частиною холодної пори року, пише 24 Канал. Цей верхній одяг став таким бажаним, як базовий пуховик. З кожним роком розмаїття шуб все більше зростає, тож ми знайомимо вас з найкрасивішими варіантами, які показала у своєму дописі німецька інфлюенсерка Леоні Ганне.

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Зірка стрітстайлу має у своєму гардеробі величезну кількість вбрання й постійно демонструє у своєму профілі в інстаграмі модні новинки. У добірці світлин білявка показала найцікавіші варіанти верхнього одягу. Якщо ви ще в пошуках тієї самої ідеальної шуби на зиму, то радимо придивитися та надихнутися на вибір естетичного елемента гардероба.

Трендові шуби зими 2024/25

Шуби з екохутра вирізняється оригінальністю та цікавими фасонами. Якщо натуральну шубу могли собі дозволити не всі, то зі штучним хутром можна придбати навіть кілька варіантів на будь-який смак.

Провідні позиції цього сезону займають шуби у двох довжинах – максі та короткі. Леоні Ганне показала на собі красивий варіант маскулінного крою коричневого кольору. Шубу дівчина поєднала з коричневими чоботами в тон до колін і мінімалістичною сумкою того ж відтінку.



Актуальні шуби на зиму / Фото з інстаграму Леоні Ганне

Неймовірно затребуваною цього року є коротка шуба з довгим ворсом. Блогерка обрала для себе світлу модель, яку застилізувала з хутряними навушниками. У моді цього року ще така ж коротка чорна шуба чи коричнева.



Трендові шуби на зиму / Фото з інстаграму Леоні Ганне

Також не втрачають популярності шуби міді. Інфлюенсерка продемонструвала на собі цікавий варіант верхнього одягу в молочному відтінку, який здалека нагадує вельвет. Красиву річ Леоні поєднала з хутряними масивними чоботами, білими колготками та молочною сумкою.



Актуальні шуби на зиму / Фото з інстаграму Леоні Ганне

Ті дівчата, які хочуть додати зимовим образам розкоші, можуть звернути увагу на шубу з об’ємним коміром в темному відтінку. Довершити такий look можна незвичною шапкою з екохутра, яка додасть ефектності та елегантності.



Трендові шуби на зиму / Фото з інстаграму Леоні Ганне

Шуби цього сезону актуальні, як ніколи. Вони навіть популярніші за дублянки, які всі замінили на красивий верхній одяг з овчини, тому радимо інвестувати кошти в красиву річ, яка доповнюватиме всі ваші зимові образи.