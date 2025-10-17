Романтичне шоу "Холостяк" налічує 13 сезонів. За цей час глядачі встигли побачити чимало історій кохання та перевтілень знаменитостей. Та якщо одній учасниці проєкт допоміг знайти кохання, то для інших він став – трампліном для побудування кар’єри.

Переважна більшість дівчат у період виходу романтичного шоу на телеекранах здобувають популярність у соцмережах, пише 24 Канал. За ними зберігається активність ще кілька місяців після завершення сезону, а далі більшість зникають з екранів.

Серед всіх учасниць лише одиниці змогли побудувати успішний шлях у шоу-бізнесі й стати відомими медіаперсонами та впливовими блогерками.

Хто з учасниць "Холостяка" стали зірками шоу-бізу?

Найвідомішими учасницями "Холостяка" є три жінки, телевізійний роман для яких став стартом до нового життя. Кожна з них пройшла свій шлях – від учасниці реаліті до жінки, яка створює проєкти й надихає інших.

Даша Квіткова

Відома інфлюенсерка Даша Квіткова стала переможницею 9-го сезону шоу "Холостяк". Дівчина завоювала серце Нікіти Добриніна, а згодом і сотень тисяч шанувальників. Даша Квіткова та Нікіта Добринін – єдина пара за всі 13 сезонів, яка справді покохала одне одного. Після кількох років стосунків, телеведучий зробив дівчині пропозицію руки й серця на Балі, а через певний час подружжя оголосило про очікування первістка відпочиваючи на Мальдівах.

Історія кохання Даші та Нікіти надихала величезну кількість людей, та життя вносить свої корективи, тож у 2023 році пара розлучилася. Причиною розриву став різний темп життя та накопичені конфлікти. Зараз пара підтримує зв’язок, оскільки разом виховують сина Лева.

У мережі подейкують, що Даша Квіткова таємно одружилася з футболістом Володимиром Бражком. Однак закохані не підтверджували інформацію офіційно.

Даша Квіткова не любить асоціювання з "Холостяком", тож приклала багато зусиль, щоб стати однією з найвідоміших українських блогерок й відвернути увагу від шоу. Вона є обличчям багатьох рекламних кампаній та прикладом сучасної молодої мами.



Даша Квіткова здобула найбільшу популярність / Фото Pinterest

Раміна Есхакзай

Учасниця 5-го сезону "Холостяка" вирішила спрямувати свою популярність після шоу в корисне русло й стала журналісткою. Раміна заснувала ютуб-канал "Ходят слухи" (зараз – Ramina). Дівчина провела багато інтерв’ю з українськими зірками, політиками, блогерами та військовими.

У 2016 хвилю популярності блогерці приніс роман з Віталієм Козловським. Пара зустрічалася рік, а вже у 2017 році співак зробив дівчині пропозицію, втім пара через місяць розлучилася. Триваліший роман у Раміни був з відомим адвокатом Євгеном Проніним. Пара була разом 5 років, але у 2023 році розлучилася. Зараз дівчина у стосунках з військовим, про якого не розголошує на широку публіку.

Раміна Есхакзай є однією з найвпливовіших інтерв’юерок України, яка продовжує невпинно розвивати свій ютуб-канал.

Саша Шульгіна

Переможниця 1 сезону "Холостяка" довела, що проєкт – це не лише про історію кохання, але й гарну точку для власного росту. Після фіналу Саша переїхала до США, де побудувала нове життя, але перед цим вона працювала кілька років на українському телебаченні.

У США Саші вдалося стати блогеркою, коучем та засновницею власного бренду одягу. Дівчина написала книгу, є мотиватором для багатьох дівчат, а після багатьох років пошуків справжнього кохання, опору знайшла в чоловіку, якого лагідно називає Суперменом. Разом подружжя виховує двох донечок.

