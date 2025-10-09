Де не можна тримати парфуми: місця, які найбільше "вбивають" аромати
- Парфуми не можна зберігати під прямими сонячними променями, біля джерел тепла та у вологих приміщеннях, оскільки це псує їхній аромат.
- Флакон парфумів слід тримати в темному, сухому й прохолодному місці, завжди закривати кришкою та уникати різких перепадів температури.
Парфуми мають "характер", тож не люблять зберігатися в певних місцях, які можуть їм нашкодити. Більшість з нас помилково тримає аромати у невідповідних зонах, псуючи запах.
Чомусь всі звикли тримати парфуми у ванній кімнаті, але ця діє є помилковою, тож краще навчитися її уникати й тримати аромати у відповідному місці, пише 24 Канал з посиланням на Southern Living. Навіть найдорожчі парфуми можуть втратити запах, якщо зберігати їх зовсім не там, де потрібно.
Читайте також 6 парфумів-афродизіаків, запах яких ніколи не забудуть
Де не можна тримати парфуми?
Прямі сонячні промені
Ультрафіолет руйнує ароматичні молекули, тому їхній запах починає слабшати, спотворюватися й навіть набуває неприємних нот. Фахівці радять не залишати флакон на підвіконні чи столику біля вікна.
Джерела тепла
Радіатори чи обігрівачі пришвидшують окислення рідини, тому парфуми починають втрачати стійкість, змінюючи колір та запах.
Парфуми не можна тримати біля сонця / Фото Pexels
Вологі приміщення
Ванна вважається найгіршим місцем для зберігання парфумів. Вологість псує структуру аромату й може призвести до помутніння рідини.
Без кришки
Ароматні сполуки без кришки починають швидше випаровуватися й окислюватися, тому парфуми втрачають інтенсивність й починають швидше старіти.
Флакон потрібно зберігати в темному, сухому й прохолодному місці – шафі чи комоді. Після кожного використання флакон потрібно закривати, а ще слідкувати за тим, щоб не було різкого перепаду температури.
Видання In Journal розповіло про кілька бюджетних парфумів Zara, які мають неймовірний запах. До популярних ароматів Zara належать Red Temptation, Hypnotic Vanilla, Rose Gourmand, Fields At Nightfall і Tonka Obsession.
Які аромати закохують з першої секунди?
Tom Ford Black Orchid – глибокий аромат з нотами чорного трюфелю, орхідеї, спецій, та шлейфом шоколаду і ванілі.
Dior Bois Talisman – благородний парфум з теплими деревними нотами кедра і сандалу, що підкреслює силу характеру.
Часті питання
Чому не рекомендується зберігати парфуми у ванній кімнаті?
Ванна кімната вважається найгіршим місцем для зберігання парфумів через високу вологість, яка псує структуру аромату й може призвести до помутніння рідини.
Які фактори можуть зіпсувати парфуми при неправильному зберіганні?
Прямі сонячні промені, джерела тепла та відсутність кришки можуть зіпсувати парфуми — ультрафіолет руйнує ароматичні молекули, тепло пришвидшує окислення, а відсутність кришки сприяє випаровуванню аромату.
Де краще зберігати парфуми, щоб зберегти їх якість?
Флакон потрібно зберігати в темному, сухому й прохолодному місці — наприклад, у шафі чи комоді — і завжди закривати після використання, уникаючи різких перепадів температури.