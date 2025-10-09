Парфуми мають "характер", тож не люблять зберігатися в певних місцях, які можуть їм нашкодити. Більшість з нас помилково тримає аромати у невідповідних зонах, псуючи запах.

Чомусь всі звикли тримати парфуми у ванній кімнаті, але ця діє є помилковою, тож краще навчитися її уникати й тримати аромати у відповідному місці, пише 24 Канал з посиланням на Southern Living. Навіть найдорожчі парфуми можуть втратити запах, якщо зберігати їх зовсім не там, де потрібно.

Де не можна тримати парфуми?

Прямі сонячні промені

Ультрафіолет руйнує ароматичні молекули, тому їхній запах починає слабшати, спотворюватися й навіть набуває неприємних нот. Фахівці радять не залишати флакон на підвіконні чи столику біля вікна.

Джерела тепла

Радіатори чи обігрівачі пришвидшують окислення рідини, тому парфуми починають втрачати стійкість, змінюючи колір та запах.



Парфуми не можна тримати біля сонця / Фото Pexels

Вологі приміщення

Ванна вважається найгіршим місцем для зберігання парфумів. Вологість псує структуру аромату й може призвести до помутніння рідини.

Без кришки

Ароматні сполуки без кришки починають швидше випаровуватися й окислюватися, тому парфуми втрачають інтенсивність й починають швидше старіти.

Флакон потрібно зберігати в темному, сухому й прохолодному місці – шафі чи комоді. Після кожного використання флакон потрібно закривати, а ще слідкувати за тим, щоб не було різкого перепаду температури.

