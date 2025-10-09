Духи имеют "характер", поэтому не любят храниться в определенных местах, которые могут им навредить. Большинство из нас ошибочно держит ароматы в неподходящих зонах, портя запах.

Почему-то все привыкли держать духи в ванной комнате, но это действие является ошибочным, поэтому лучше научиться его избегать и держать ароматы в соответствующем месте, пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living. Даже самые дорогие духи могут потерять запах, если хранить их совсем не там, где нужно.

Где нельзя держать духи?

Прямые солнечные лучи

Ультрафиолет разрушает ароматические молекулы, поэтому их запах начинает ослабевать, искажаться и даже приобретает неприятные ноты. Специалисты советуют не оставлять флакон на подоконнике или столике у окна.

Источники тепла

Радиаторы или обогреватели ускоряют окисление жидкости, поэтому духи начинают терять устойчивость, меняя цвет и запах.



Духи нельзя держать у солнца / Фото Pexels

Влажные помещения

Ванная считается худшим местом для хранения духов. Влажность портит структуру аромата и может привести к помутнению жидкости.

Без крышки

Ароматные соединения без крышки начинают быстрее испаряться и окисляться, поэтому духи теряют интенсивность и начинают быстрее стареть.

Флакон нужно хранить в темном, сухом и прохладном месте – шкафу или комоде. После каждого использования флакон нужно закрывать, а еще следить за тем, чтобы не было резкого перепада температуры.

