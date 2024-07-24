Краса не знає віку: жінка почала кар'єру моделі у 57 років

Ніна Кеш почала свою кар'єру моделі у доволі зрілому віці – 57 років. Жінка все життя присвятила роботі у сфері соціальних служб та отримала докторський ступінь, однак з виходом на пенсію знайшла для себе нове захоплення.

Зараз Ніна Кеш з'являється на різних показах, а також на обкладинках журналів. До прикладу, модель з'явилася у ювілейному 60-му номері Sports Illustrated у травні 2024 року.

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Ніколи не пізно стати моделлю

Ніна Кеш все життя присвятила кар'єрі в соціальних службах. Так, вона здобула ступінь бакалавра за спеціальністю "Соціальна служба", а потім ступінь магістра за напрямками "Переговори", "Розв'язання конфліктів" і "Розбудова миру". Після цього Ніна Кеш також здобула докторський ступінь у галузі лідерства в освіті.

У юності вона починала кар'єру моделі, однак вона вступила до університету, а потім – зосередилася на вихованні доньки, адже вона була матір'ю-одиначкою. Ніна Кеш побудувала успішну кар'єру й у 2022 році вийшла на пенсію.

Тоді жінка знову відчула тягу до моделінгу. Ніна Кеш вирішила випробувати удачу й подала заявку на конкурс Sports Illustrated Swimsuit Search. Удача посміхнулася сміливиці, й жінка стала однією з 7 переможниць.

Тепер Ніна Кеш з'являється на модних показах, дефілює в купальнику та знімається для різних журналів. Жінка наголошує, що важливо, щоб жінки будь-якого віку були в журналах і на показах, адже це руйнує стереотипи, які є у суспільстві.

Демонструючи жінок різного віку, походження та типу фігури, ми кидаємо виклик застарілим стандартам та відзначаємо красу та цінність кожної людини. Для жінок важливо бачити себе в засобах масової інформації та рекламі, оскільки це сприяє сприйняттю себе. Крім того, це є потужним повідомленням, що краса різноманітна та позачасова,

– наголосила Ніна Кеш.



Ніна Кеш на показі купальників / Фото Getty Images

Нині жінка лише починає свою кар'єру моделі, однак нею захоплюються у мережі. Ніна Кеш має ефектну зовнішність, підтягнуту фігуру та залишається активною. У 57 років жінка катається на велосипеді, танцює та виконує різні фізичні вправи. Окрім того, вона закликає суспільство спокійно сприймати вікові зміни. Так, Ніна не фарбує своє сиве волосся, адже вважає його розкішним.

Ніна Кеш пропагує бодіпозитив і на своїх сторінках у мережі. Вона закликає жінок з усього світу пам'ятати, що краса буває різної форми, розміру та віку, і немає єдиного визначення поняття краси.

"Оточіть себе позитивним впливом і людьми, які надихають, підтримують та нагадують вам про вашу цінність. Ви унікальні, цінні й заслуговуєте на любов і повагу саме такими, якими ви є", – резюмує Ніна Кеш.