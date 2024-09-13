Колекція "Нова сторінка" – це таке собі повернення до джерел Андре Тана, який ще у 2006 році запатентував напрямок smart couture, де класика зустрічається з сучасною естетикою dark academia, одного з найгарячіших трендів в соцмережах TikTok, Pinterest та Instagram.

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Андре Тан представив нову колекцію

"Назва прийшла до мене одразу. Абсолютно зрозуміла кожній жінці асоціація осені, нового сезону (в житті та навчанні), нової сторінки життя. Разом це все символізує надію на краще майбутнє, яку плекає кожен з нас сьогодні, навіть всупереч обставинам та перепонам. Кожному з нас потрібна зараз "нова сторінка", – зазначив Андре Тан.

У рамках Всеукраїнської промокампанії "Нової сторінки" спеціально для Андре Тана відомі українки Соня Забуга, Валерія Гузема, Світлана Павелецька та Ольга Руднєва – ексклюзивно ділитимуться книжками, які змінили їхнє життя та які вони радять прочитати кожному.

Кожна річ цієї колекції, від унікальної сукні-кейпу до довгого пальта з італійського кашеміру, втілює smart couture філософію Андре Тана, яка ґрунтується на ідеї інтелектуального гламуру та поєднанні вишуканого стилю з повсякденним комфортом.



Нова колекція Андре Тана / Фото з пресслужби



Стильна колекція Андре Тана / Фото з пресслужби



Нова колекція Андре Тана / Фото з пресслужби



Стильна колекція Андре Тана / Фото з пресслужби



Нова колекція Андре Тана / Фото з пресслужби



Стильна колекція Андре Тана / Фото з пресслужби

Це одяг для жінок, які не лише відчувають себе молодими та сповненими енергії, але й цінують знання та шукають нові відкриття. Колекція представлена для тих, хто незалежно від віку зберігає в собі університетський дух: прагне самовдосконалитися та має бажання розширювати свої горизонти.