Коллекция "Новая страница" – это некое возвращение к истокам Андре Тана, который еще в 2006 году запатентовал направление smart couture, где классика встречается с современной эстетикой dark academia, одного из самых горячих трендов в соцсетях TikTok, Pinterest и Instagram.

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Андре Тан представил новую коллекцию

"Название пришло ко мне сразу. Абсолютно понятная каждой женщине ассоциация осени, нового сезона (в жизни и учебе), новой страницы жизни. Вместе это все символизирует надежду на лучшее будущее, которую лелеет каждый из нас сегодня, даже вопреки обстоятельствам и преградам. Каждому из нас нужна сейчас "новая страница", – отметил Андре Тан.

В рамках Всеукраинской промо-кампании "Новой страницы" специально для Андре Тана известные украинки Соня Забуга, Валерия Гузема, Светлана Павелецкая и Ольга Руднева – эксклюзивно делиться книгами, которые изменили их жизнь, и которые они советуют прочитать каждому.

Каждая вещь этой коллекции, от уникального платья-кейпа до длинного пальто из итальянского кашемира, воплощает smart couture философию Андре Тана, которая основывается на идее интеллектуального гламура и сочетании изысканного стиля с повседневным комфортом.



Новая коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы



Стильная коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы



Новая коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы



Стильная коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы



Новая коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы



Стильная коллекция Андре Тана / Фото из пресс-службы

Это одежда для женщин, которые не только чувствуют себя молодыми и полными энергии, но и ценят знания и ищут новые открытия. Коллекция представлена для тех, кто независимо от возраста сохраняет в себе университетский дух: стремится самосовершенствоваться и имеет желание расширять свои горизонты.