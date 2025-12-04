Прощавай балаяж: у 2026 році його витіснить нова техніка фарбування

2026 рік готує переворот у фарбуванні волосся. Техніка балаяж багато років вважалася безмінною класикою, але вже скоро відійде на другий план. Замість балаяжу актуальним стане плавне змішування відтінків у техніці Color Melting.

Ці відтінки будуть без чітких меж, тож волосся виглядатиме бездоганно, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Таке фарбування вже підкорило модні покази та червоні доріжки.

Як виглядає модне фарбування?

Найпопулярнішими техніками роками залишалися балаяж та мелірування, однак б’юті-тренди не стоять на місці. Останнім часом жінки все більше прагнуть до максимально природного кольору та відсутності різких переходів. Тож експерти прогнозують, що у 2026 році плавлений колір стане головним трендом у салонах.

Колористи кажуть, що техніка створює відчуття дорогого та природного кольору волосся. У ній немає контрастів, а навпаки – відтінки один в одного виглядають так, ніби ростуть природно.

На світлому волоссі Color Melting усуває ефект відрослого коріння й додає повітряності.

На темних та коричневих відтінках техніка дозволяє м’яко вводити теплі чи холодні переливи, щоб підсилити глибину кольору.

Для жінок зрілого віку техніка візуально пом’якшує риси та робить обличчя молодшим.

На відміну від балаяжу, де є помітною межа між темнішою основою та світлою довжиною, Color Melting створює неперервний градієнт. Перехід є настільки м’яким, що його вкрай важко відслідкувати.

Нова техніка фарбування волосся: дивіться відео

Техніка гарно виглядає не лише на довгих пасмах волосся, але й на коротких стрижках, додаючи їм об’єму та глибини. На хвилястому волоссі світло підкреслить кожен тон, створюючи ефект природно вигорілого волосся.

Колористи кажуть, що особливо красиво техніка буде розкриватися на холодному борошняному блонді, масляно-карамельному, горіхово-коричневому та мідно-золотому відтінку.

Для тих, хто крім кольору волосся хоче оновити ще й зачіску, радимо звернути на кілька варіантів для овального обличчя, пише Who What Wear. Овальне обличчя підходить для різноманітних зачісок, таких як лонг-боб, багатошаровість, чубчик, текстурний піксі та шеггі до плечей. Ці зачіски підкреслюють структуру обличчя, додають збалансованості та можуть мати сучасний та сміливий вигляд.

