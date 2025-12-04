Прощай балаяж: в 2026 году его вытеснит новая техника окрашивания

2026 год готовит переворот в окрашивании волос. Техника балаяж много лет считалась бессменной классикой, но уже скоро отойдет на второй план. Вместо балаяжа актуальным станет плавное смешивание оттенков в технике Color Melting.

Эти оттенки будут без четких границ, поэтому волосы будут выглядеть безупречно, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Такое окрашивание уже покорило модные показы и красные дорожки.

Читайте также Три оттенка волос, которые мгновенно старят на 10 лет: избегайте их любой ценой

Как выглядит модное окрашивание?

Самыми популярными техниками годами оставались балаяж и мелирование, однако бьюти-тренды не стоят на месте. В последнее время женщины все больше стремятся к максимально естественному цвету и отсутствию резких переходов. Поэтому эксперты прогнозируют, что в 2026 году плавленый цвет станет главным трендом в салонах.

Колористы говорят, что техника создает ощущение дорогого и естественного цвета волос. В ней нет контрастов, а наоборот – оттенки друг в друга выглядят так, будто растут естественно.

На светлых волосах Color Melting устраняет эффект отросших корней и добавляет воздушности.

На темных и коричневых оттенках техника позволяет мягко вводить теплые или холодные переливы, чтобы усилить глубину цвета.

Для женщин зрелого возраста техника визуально смягчает черты и делает лицо моложе.

В отличие от балаяжа, где заметна граница между темной основой и светлой длиной, Color Melting создает непрерывный градиент. Переход настолько мягкий, что его крайне трудно отследить.

Новая техника окрашивания волос: смотрите видео

Техника хорошо смотрится не только на длинных прядях волос, но и на коротких стрижках, добавляя им объема и глубины. На волнистых волосах свет подчеркнет каждый тон, создавая эффект естественно выгоревших волос.

Новая техника окрашивания волос: смотрите видео

Колористы говорят, что особенно красиво техника будет раскрываться на холодном мучном блонде, масляно-карамельном, орехово-коричневом и медно-золотом оттенке.

Для тех, кто кроме цвета волос хочет обновить еще и прическу, советуем обратить на несколько вариантов для овального лица, пишет Who What Wear. Овальное лицо подходит для различных причесок, таких как лонг-боб, многослойность, челка, текстурный пикси и шегги до плеч. Эти прически подчеркивают структуру лица, добавляют сбалансированности и могут иметь современный и смелый вид.

Какие еще стрижки можно сделать?