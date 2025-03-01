Zara випустила 3 нові парфуми: додайте їх у свій вішліст

Цього року вам варто познайомитися з трьома ароматами від Zara, які бренд випустив перед Днем закоханих. Всі 3 різні парфуми мають однаковий червоний флакон, вирізняються лише назвами й запахом.

Парфуми Zara є доволі популярними, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Іспанський бренд за останні кілька років підкорив своїми запахами покупців, а деякі аромати стали справжньою сенсацією серед користувачок тіктоку, які порівнюють запахи з відомими парфумами.

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Попри доступну ціну, аромати від Zara є якісними. Покупці активно купують парфуми, хоч бренд не рекламує їх, однак для створення певних колекцій фахівці можуть найняти найвідоміших парфумерів світу, до прикладу, Джо Мелоуна.

Існує багато парфумів від Zara, на які варто звернути увагу. Щоб бути в курсі новинок бренду, розповідаємо про 3 нові флакони, які з’явилися на поличках цього року.

Rouge Crush

Аромат є інтенсивним та спокусливим. Він відкривається нотами чорної вишні та мандарина. За ним йдуть боби тонка, ноти пачулі та золота, які додають витонченості.



Нові парфуми від Zara / Фото In Journal

Iconic Crush

Цей парфум є гурманським та дуже солодким. Верхні ноти складаються з бергамоту й лимону, а ноти серця доповнює жасмин. Базові ноти – це ваніль та праліне.



Нові парфуми від Zara / Фото In Journal

Delicious Crush

Солодкий фруктовий парфум має витончений аромат. Верхні шари містять ноти малини та вишні з ідеальним доповненням гарденії. Основа парфуму – це несолодка карамель.



Нові парфуми від Zara / Фото In Journal

У колекції парфумів Zara налічується понад 1000 ароматів. Найраніше запах з’явився у 1999 році, а найпізніший аромат у 2025 році.