Духи Zara довольно популярны, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Испанский бренд за последние несколько лет покорил своими запахами покупателей, а некоторые ароматы стали настоящей сенсацией среди пользовательниц тиктока, которые сравнивают запахи с известными духами.

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Несмотря на доступную цену, ароматы от Zara являются качественными. Покупатели активно покупают духи, хотя бренд не рекламирует их, однако для создания определенных коллекций специалисты могут нанять самых известных парфюмеров мира, к примеру, Джо Мелоуна.

Существует много духов от Zara, на которые стоит обратить внимание. Чтобы быть в курсе новинок бренда, рассказываем о 3 новых флаконах, которые появились на полках этого года.

Rouge Crush

Аромат является интенсивным и соблазнительным. Он открывается нотами черной вишни и мандарина. За ним следуют бобы тонка, ноты пачули и золота, которые добавляют утонченности.



Новые духи от Zara / Фото In Journal

Iconic Crush

Этот парфюм является гурманским и очень сладким. Верхние ноты состоят из бергамота и лимона, а ноты сердца дополняет жасмин. Базовые ноты – это ваниль и пралине.



Новые духи от Zara / Фото In Journal

Delicious Crush

Сладкий фруктовый парфюм имеет утонченный аромат. Верхние слои содержат ноты малины и вишни с идеальным дополнением гардении. Основа парфюма – это несладкая карамель.



Новые духи от Zara / Фото In Journal

В коллекции духов Zara насчитывается более 1000 ароматов. Ранее запах появился в 1999 году, а самый поздний аромат в 2025 году.