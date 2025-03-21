Більшість стилістів рекомендують одягати на перше побачення класичні речі, пише 24 Канал. Базовий одяг добре поєднується між собою й допоможе створити потрібний ефект для зустрічі.

Цікаво З чим носити тренч цієї весни: чудові образи, які сподобаються всім

У нашій добірці ми підібрали кілька красивих речей, які можуть вам сподобатися. Вони прості, красиві та зрозумілі.

Зверніть увагу! Цієї весни будуть лідирувати кілька варіантів взуття, які захоче мати у своєму гардеробі кожна дівчина.

Штанний костюм

Настала весна, тож можна до тренча чи пальта обирати штанний костюм, який однаково підійде для романтичної вечері чи денної прогулянки. Поєднувати його можна з кросівками чи туфлями на підборах.

Сорочка з джинсами

На побачення можна виходити в кежуальному образі, поєднавши цікавий фасон та колір сорочки з базовими джинсами. Образ можна довершить будь-яким взуттям та цікавими, але мінімалістичними аксесуарами.

Білий образ + шкіряна куртка

Верх та низ в білому кольорі завжди виглядає вишукано та ефектно, тому радимо приміряти лонгслів у білому кольорі в поєднанні зі штанами того ж відтінку. Зверху одягніть куртку й доповніть аутфіт кросівками та кепкою, якщо ви збираєтеся на побачення.

Спідниця + жакет

На вечерю в ресторан можете приміряти красивий жакет з поясом на талії й довгу шовкову спідницю, поєднавши її з чоботами на підборах.

Пальто + штани палаццо

Гарний вигляд буде мати класичне поєднання речей – білого гольфа й кремових штанів. Зверху одягніть довге пальто, а волосся можете зібрати у хвіст чи пучок.

Збираючись на побачення, обов’язково орієнтуйтеся на місце зустрічі. Для прогулянки сонячним містом, цілком підійдуть речі з кросівками, а для походу в ресторан краще одягати щось романтичне з акцентом на взутті на підборах.