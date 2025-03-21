Большинство стилистов рекомендуют надевать на первое свидание классические вещи, пишет 24 Канал. Базовая одежда хорошо сочетается между собой и поможет создать нужный эффект для встречи.

Интересно С чем носить тренч этой весной: замечательные образы, которые понравятся всем

В нашей подборке мы подобрали несколько красивых вещей, которые могут вам понравиться. Они простые, красивые и понятные.

Обратите внимание! Этой весной будут лидировать несколько вариантов обуви, которые захочет иметь в своем гардеробе каждая девушка.

Брючный костюм

Наступила весна, поэтому можно к тренчу или пальто выбирать брючный костюм, который одинаково подойдет для романтического ужина или дневной прогулки. Сочетать его можно с кроссовками или туфлями на каблуках.

Рубашка с джинсами

На свидание можно выходить в кэжуальном образе, соединив интересный фасон и цвет рубашки с базовыми джинсами. Образ можно довершить любой обувью и интересными, но минималистичными аксессуарами.

Белый образ + кожаная куртка + кожаная куртка

Верх и низ в белом цвете всегда выглядит изысканно и эффектно, поэтому советуем примерить лонгслив в белом цвете в сочетании со штанами того же оттенка. Сверху наденьте куртку и дополните аутфит кроссовками и кепкой, если вы собираетесь на свидание.

Юбка + жакет

На ужин в ресторан можете примерить красивый жакет с поясом на талии и длинную шелковую юбку, совместив ее с сапогами на каблуках.

Пальто + брюки палаццо

Хорошо будет смотреться классическое сочетание вещей – белого гольфа и кремовых брюк. Сверху наденьте длинное пальто, а волосы можете собрать в хвост или пучок.

Собираясь на свидание, обязательно ориентируйтесь на место встречи. Для прогулки по солнечному городу, вполне подойдут вещи с кроссовками, а для похода в ресторан лучше одевать что-то романтическое с акцентом на обуви на каблуках.