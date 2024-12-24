Вишиванка вже давно стала невід’ємною частиною української культури, пише 24 Канал. Це вбрання є урочистим та здатне влучно підкреслити святкову атмосферу Різдва. Національний одяг додає християнському святу особливого значення.

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За одним родинним столом вишиванку одягають всі – від маленьких дітей до дорослих. Традиція одягати вишиту сорочку підкреслює повагу до минулого, оскільки це вбрання носили ще наші предки, втім тепер образи адаптувалися до сучасності, оскільки вишиту сорочку можна носити з мішкуватими джинсами, шкіряними штанами й не тільки.

З чим одягнути вишиту сорочку на Святвечір та Різдво

Одягайте на свято вишиванку зі спідницею в довжині міді чи максі. Чудово доповнить вишиту сорочку спідниця-олівець та шовкова спідниця в довжині максі.

Також вже давно стало актуальним поєднання вишиванки зі штанами палаццо. Саме такий аутфіт часто приміряє перша леді України Олена Зеленська, яка обожнює стилізувати штани з сорочками та блузами. А ще дало з вишиванкою виглядають шкіряні штани чи класичні білі вироби.

Вишиванка в поєднанні зі штанами

Сучасні дівчата стилізують вишиванку навіть з джинсами. Можна одягнути класичні прямі джинси чи мішкуваті. Добре виглядає з сорочкою денім в блакитному кольорі, втім не відмовляйтеся від синіх джинсів, чорних чи навіть білих.

Стильний образ з джинсами

Щоб створити ошатний образ – одягайте на Різдво вишиту сукню, яка заслуговує особливої уваги. У зимову пору радимо обирати довге плаття та поєднувати з мінімалістичними прикрасами, щоб не переобтяжити образ.

Чорна стильна сукня на Різдво

Ефектна білосніжна вишита сукня

Для тих, хто збирається в гості на Різдво, пропонуємо неймовірний аутфіт на основі білої сорочки та довгої чорної спідниці, яку варто довершити білим фартушком, поясом з ковтунцями, прикрасою на шию з коником, чоботами козаками та шубою з овчини.

Красивий образ на українське Різдво: дивіться відео

Щодо аксесуарів, то мода на українські прикраси повертається. Традиційні прикраси є символом вираження унікальності та ідентичності нації. Колись українки носили певні вироби як обереги. Зараз ними доповнюють сучасні образи.

На Святвечір та Різдво рекомендуємо довершити вишиванку найпоширенішою традиційною прикрасою – силянкою. Дуже красиво разом з вишиванкою виглядають коралі та прикраси з шелестом чи бубонцями.

Ефектна силянка до вишитої сорочки

Розкішна силянка в червоно-чорних кольорах

Також не відмовляйтеся від ідеї одягнути на свята затишний різдвяний светр із зимовим візерунком. Актуальними вважаються вироби зі скандинавським візерунком, чи светри з оленем, сніговиками або Санта-Клаусом.