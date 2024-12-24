Різдво – це найголовніше християнське свято на честь народження Ісуса Христа, пише 24 Канал. Цей день символізує радість та надію, об’єднуючи всю родину за одним столом. За традицією, вся рідня збирається разом на Святу Вечерю та святкує наступного дня Різдво.

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Однак не всі мають змогу бути в це світле свято разом через війну, оскільки чимало людей перебуває за кордоном, тому радимо привітати близьких вам людей щирими вітаннями у віршах та прозі.

Привітання з Різдвом у прозі

Вітаю зі світлою радістю, з чарівним Різдвом! Нехай в душі живе завжди надія, нехай любов тріумфує, а віра не покидає ніколи! Бажаю, щоб життя не випробовувало на міцність і підкладало тільки круті сюрпризи.

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Зі світлим святом Різдва! Нехай у вашій домівці панує затишок, достаток та добробут, а в сім'ї ніколи не трапляється незгод та суперечок. Хай новий рік приносить лише радість та щастя.

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Від щирого серця прийміть світлі побажання зі святом Різдва! Нехай Господь Бог буде неймовірно добрий до вас і дуже милостивий, подарує свою безмежну любов, тепло і віру.



Привітання з Різдвом у прозі / Фото Pinterest

Нехай тобі Різдво в дар принесе затишний будинок, відданих друзів, радісні враження. Нехай буде безліч дивовижних подорожей, веселих пригод, солодких хвилин і світлих днів!

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Різдво дарує божественну силу, натхнення, невичерпну енергію. Нехай яскраві враження приносять вам радість, а життя буде цікавим. Миру вашій родині та щастя кожному!

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Вітаю з Різдвом Христовим та хочу побажати щирих посмішок, великої радості, безмежного щастя, світлої надії, міцного здоров’я, гарного настрою та чарівних моментів. Нехай у твоєму домі буде добробут, а у твоєму серці панує любов!

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Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю тримати у своїх долонях щасливий білет до світлого майбутнього. Бажаю з щирою вірою та доброю надією зустрічати кожен новий день. Бажаю казкового настрою та по-справжньому радісного свята у колі близьких та коханих людей. І нехай у твоєму житті трапляється тільки хороше.



Привітання з Різдвом у прозі / Фото Pinterest

Щиро вітаю вас із Різдвом Христовим! Нехай це світле свято зими подарує щиру радість, гармонію та любов. Нехай в домі завжди панують достаток та щастя.

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У це світле добре свято, я хочу побажати кожній людині на землі бути по-справжньому щасливою та вдячною за все, що вона має! Нехай ангел-охоронець оберігає від негараздів та невдач, нехай спрямовує на вірний шлях! З Різдвом!

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Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю залишити у житті тільки добрі спогади та щирі посмішки. Бажаю з чистого аркуша розпочати нову історію, сповнену любові, надії, радості. Нехай це Різдво буде особливим. Нехай поруч будуть дорогі люди. Нехай попереду чекають чудові події. Нехай у твоєму серці завжди буде затишок. Бажаю миру, злагоди та щастя.

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Різдво – це день, коли з'явився наш Спаситель. Він дав нам віру, вказав шлях. І цього чарівного свята, я бажаю тобі тільки доброго: добробуту, взаєморозуміння, душевної рівноваги. Ніколи не збивайся зі свого курсу, а якщо будуть труднощі, зірка вкаже тобі правильний шлях!

Привітання з Різдвом у віршах

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов'ю

Та подарує Вам здоров'я.

***

Вітаю зі святом всю Вашу родину,

Міцного здоров'я і музи щоднини.

Достатку у домі, кохання і щастя,

Щоб Вас обминали всі біди й напасті.

Смачної куті й вертепів у хаті,

Родинних столів в кожнім домі багатих.

Колядки співайте, святкуйте Різдво.

Христос народився! Славімо його!



Привітання з Різдвом у віршах / Фото Pinterest

В гарну днину, в гарний час

із Різдвом вітаємо вас,

із вечерею святою, веселою колядою!

Хай колядочка лунає

і сніжком хай посіває!

Хай рік новий несе у хату

щастя й радості багато!

***

Різдвяна нічка – особлива:

Христос родився на Землі!

Хай буде свято це щасливим,

Хай сяє зіронька в імлі!

І лине променем сріблястим

На щастя-долю у твій дім!

Надія й віра і все краще

Хай будуть оберегом всім!

Христос народився!

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце Різдвяним теплом,

Здоров’я й кохання наповнять ваш дім,

І щастя надовго оселиться в нім!



Привітання з Різдвом у віршах / Фото Pinterest

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

Позолоченим крилом.

Пахне сіном і кутею.

Зірка сяє, сніг рипить.

І колядка над землею

З білим ангелом летить.

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує щиру ласку,

Хай святкові світлі зорі

Вам освітять добру долю!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

На дворі сніжок упав.

На столі 12 страв.

А в душі святе добро –

Це буває на Різдво.

Хай смачна кутя удасться,

Хай в сім'ї панує щастя,

Щоб весела коляда

Мир Вам в хату принесла.

Щоб співали рано півні,

Щоб велися в хаті гривні,

Щоб ви весело й багато

Провели Різдвяні свята!