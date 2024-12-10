Кілька важливих слів здатні потішити іменинників та створити гарний настрій, пише 24 Канал. Ваші близькі люди будуть раді отримати чудове привітання на День Ангела, тому пропонуємо найкращі слова, які змусять їх посміхнутися.

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Привітання з Днем Ангела для будь-якого імені

З Днем ангела тебе! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише красиву мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твій Ангел. Бажаю міцного здоров’я і сил, везіння, успіхів та успіхів у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!

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Вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі завжди вірити в себе, у свої сили, дарувати віру рідним і близьким людям. Нехай в житті твоєму яскраво світить сонечко і ллється радісна пісня, бажаю тобі великого щастя, найщирішої та чистої любові, світлої надії та доброго здоров'я!

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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі, щоб в душі завжди панував мир і спокій, щира віра наповнювала світлом і благодаттю серце, а любов не піддавалася ніяким життєвим випробуванням.

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Вітаю тебе з чудовим святом – Днем Ангела! Нехай твій добрий ангел дарує твоїй душі світло надії, захищає від усіляких негараздів і дарує здоров’я й силу.

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У День Ангела бажаю щирих сердечних поривів, віри в краще і душевної благодаті. Нехай твій ангел вберігає тебе від всього лихого і подарує своє благословення.



Щирі привітання з Днем Ангела у прозі / Фото Pinterest

Вітаю з Днем Ангела. Хочу тобі побажати щирої доброти серця, приємних сюрпризів життя і великих успіхів у твоїх справах, відмінного настрою і чудових життєвих ідей, впевнених сил і чудових друзів.

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Вітаю з Днем Ангела. Нехай ангел допоможе тобі у важкі хвилини, наділить здоров’ям, любов’ю, посприяє в досягненні поставленої мети та захистить від всього лихого у житті.

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У День Ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували процвітання та успіх.

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Вітаю тебе з Днем Ангела і бажаю тобі завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання виконуються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

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Бажаю неймовірної радості у твій День Ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!



Щирі привітання з Днем Ангела у прозі / Фото Pinterest

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості й у хвилини смутку, любові та розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

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Вітаю тебе від щирого серця з Днем Ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками та сонячним настроєм, красивими заходами й неймовірною радістю душі.

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Сьогодні день твого Ангела-Хранителя. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати та відганяв від тебе похмурі думки. Частіше усміхайся, адже тоді твій Ангел світиться від щастя, а це світло відбивається у тебе в очах. Будь щаслива!

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Дорогий, з днем Ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті та пишається тим ім'ям, що подарували тобі батьки.