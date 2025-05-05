В моду увійшов саме пудровий рожевий. Це і не дивно, адже у цьому сезоні дизайнери масово обирають пастельні відтінки, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який колір зараз у моді

Саме пудровий рожевий багато дизайнерів використали для аксесуарів, суконь, костюмів. Miu Miu настільки сподобався цей відтінок, що вони виготовили у ньому значну частину колекції: від топів до комбінацій.

Варто зазначити переваги пудрового рожевого. Це дуже благородний і стриманий відтінок. У ньому зовсім немає інфантильності. Скоріше від цього кольору відчуваються певна свіжість та легкість.



Колекція Courrèges осінь-зима 2025-2026 / Фото Getty Images

Комбінується такий відтінок дуже легко. Він може стати як основою усього образу, так і гармонійно доповнити інші кольори.



Стильна спідниця у рожевому кольорі / Фото Getty Images

Цього відтінку просто не може бути багато. Такий колір виглядає витончено навіть у монохромних образах.