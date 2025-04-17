Навесні стилісти радять звернути увагу на фарбування волосся у відтінок Ganache Brunette, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Це фарбування передбачає один основний колір й плавний перехід у світліший відтінок, але не контрастний. Основний колір може бути в шоколадному тоні чи в глибокій темній палітрі.

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Секрети фарбування волосся

Для отримання чудового результату, майстри використовують техніки шатуш та балаяж. Обидва методи забезпечують плавну розтяжку кольору від коренів без контрастних переходів.

Спочатку освітлюються окремі пасма, а тоді за допомогою тонування освітлене волосся набуває необхідного відтінку. Світлий відтінок повинен відрізнятися від темного лише на один-два тони. Сформований колір Ganache Brunette буде мати розкішний та неймовірний колір.



Красиві відтінки волосся 2025 / Фото Pinterest



Красиві відтінки волосся 2025 / Фото Pinterest

Відтінок точно буде виглядати натурально, тому не варто переживати, що це буде кардинальна зміна іміджу. Стилісти радять відтінок всім, хто хоче мати глибокий та цікавий відтінок.

До слова! Щоб освіжити волосся й надати йому світлого тону, рекомендуємо придивитися до мигдалево-молочного відтінку, в якому простежується баланс теплого тону й прохолодного. Саме цей колір з початку весни активно носить Ліндсі Лохан.

Колір Ganache Brunette чудово підійде для дівчат з осіннім чи зимовим кольоротипом. Фарбування не передбачає жорстких технік, які руйнують структуру волосся. Незалежно від того, яке волосся – пряме, хвилясте чи кучеряве, волосся буде неймовірно блискучим.