Волосся мигдалевого відтінку має нейтральний блонд з легким бежевим відтінком, який надає волоссю гладкості та маслянистості, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Читайте також Нова стрижка Кріс Дженнер зробила її молодшою на 10 років: дивовижний вигляд

Мигдалевий колір волосся – тренд весни

Колір волосся як у Ліндсі Лохан – це ковток свіжого повітря для тих, хто хоче змінити темний відтінок на щось світле, що ідеально підходить для весняної погоди. Завдяки цьому кольору волосся можна надати пасмам глибини, тепла, зберегти вишукану й легку енергію, яка ідеально пасує до весняної пори.

Мигдалевий відтінок волосся підходить для різних тонів шкіри, але особливо вигідно доповнить теплий та нейтральний колір обличчя.

Білявки звикли користуватися фіолетовим шампунем, щоб уникнути жовтуватості кольору, а от з мигдалевим відтінком від цього засобу можна відмовитися. Натомість можна обрати шампунь для фарбованого волосся, який збереже природний блиск волосся, не позбавляючи його теплоти й насиченості.

У час, коли головним трендом є індивідуальність, колір волосся стає потужним засобом для самовираження. Крем-фарби Avena – новий формат якості фарбування, адже дозволяють отримати стійкий і насичений відтінок, зберігаючи здоров’я, силу та природний блиск вашого волосся.

Для додаткового блиску й зволоження радимо використовувати раз на тиждень маску. Також важливе значення має регулярне підстригання, яке допоможе волоссю виглядати здоровим. Для збереження блиску варто подумати над спреєм для блиску, щоб волосся виглядало сяючим впродовж тривалого часу.