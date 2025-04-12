Знаменитість відійшла від своєї фірмової стрижки піксі й зробила модний боб середньої довжини, від якого важко відвести погляд, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Стильний образ Кріс Дженнер

Відомий перукар створив для Кріс Дженнер гладкий боб з чубчиком, який надає стилю ретро до її вишуканого стилю. Своєю зачіскою Кріс продемонструвала сміливий крок й довела, що не боїться пробувати щось нове, залишаючись вірною гламурній особистості.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Боб довжиною до підборіддя підкреслює структуру, одночасно пом’якшуючи риси обличчя, надаючи їй свіжості та сучасності. 69-річна знаменитість своєю зачіскою візуально омолодила вигляд на 10 років. Елегантна укладка в поєднанні з завитком на красиво обрамляє її обличчя, привертаючи увагу до очей і вилиць.

До слова! Щоб прискорити ріст волосся, вам потрібно додати в шампунь один інгредієнт. Який засіб допомагає пришвидшити ріст локонів – читайте в нашому матеріалі.

У певний час схожу зачіску носила Кім Кардашян, тож шанувальники почали порівнювати стрижку Кріс із зачіскою Кімберлі. Щоб повторити молодіжний боб Кріс Дженнер, стиліста потрібно попросити зробити стрижку довжиною до підборіддя з чіткою лінією.

Для отримання мокрого ефекту, потрібно вкласти волосся гелем чи лаком для волосся, розчесати гребінцем й обережно заправити волосся за вуха. На завершення волосся можна закріпити за допомогою дифузора. Після того, як волосся висохне, його не можна розчісувати, щоб не зіпсувати гладку й чітку текстуру. Приклад Кріс Дженнер показує, що завдяки такому бобу можна отримати сучасний та позачасовий вигляд.