Звертаємо вашу увагу на зачіски, які витримали випробовування часом та завжди залишаються в моді, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Ці зачіски є простими й не вимагають від нас багато часу перед дзеркалом. Завдяки ним можна завжди гарно вкласти волосся, без зусиль.

Боб

Цю культову зачіску обожнює Анна Вінтур, яка носить її впродовж всього життя. Також останні кілька тижнів обговорюється боб актриси Леслі Бібб з серіалу "Білий лотос". Витончений та стильний боб вимагає мінімального догляду. Потрібно лише підстригати довжину кожних 4 – 6 тижнів.

Зачіска шарами

Таку зачіску любить Дженніфер Еністон, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Бейонсе. Шари підійдуть для тих, хто не хоче відмовлятися від довгого волосся. Завдяки їм можна уникнути монотонності й абсолютно прямого волосся. Проте, зверніть увагу на те, що зачіска не підходить для тих, в кого тонке й слабке волосся.

Чубчик

Прямий чубчик вимагає сміливості, однак виглядає доволі красиво. Додатковим бонусом є те, що ви можете поєднувати чубчик майже з будь-якою зачіскою, якщо у вас не дуже коротке волосся.

Каре

Ця стрижка підійде для всіх тих, кому не вистачає сміливості носити боб. За цією зачіскою доведеться доглядати більше ніж за бобом, однак тут вже є більше варіантів для створення різноманітних укладок.

Піксі

Ця стрижка вимагає впевненості в собі, однак все одно витримує випробовування часом й може протистояти сучасним трендам. Коротка стрижка привертає увагу, але майже не вимагає зусиль для укладання.

Проділ посередині

Така зачіска виглядає просто, витончено й модно. Проділ посередині є чудовим вибором для жінок з природним прямим чи тонким волоссям.