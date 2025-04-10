Звертаємо вашу увагу на зачіски, які витримали випробовування часом та завжди залишаються в моді, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Зверніть увагу Як доглядати за жирним волоссям: важливі поради, які покращать стан локонів

Ці зачіски є простими й не вимагають від нас багато часу перед дзеркалом. Завдяки ним можна завжди гарно вкласти волосся, без зусиль.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Боб

Цю культову зачіску обожнює Анна Вінтур, яка носить її впродовж всього життя. Також останні кілька тижнів обговорюється боб актриси Леслі Бібб з серіалу "Білий лотос". Витончений та стильний боб вимагає мінімального догляду. Потрібно лише підстригати довжину кожних 4 – 6 тижнів.

Зачіска шарами

Таку зачіску любить Дженніфер Еністон, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Бейонсе. Шари підійдуть для тих, хто не хоче відмовлятися від довгого волосся. Завдяки їм можна уникнути монотонності й абсолютно прямого волосся. Проте, зверніть увагу на те, що зачіска не підходить для тих, в кого тонке й слабке волосся.

Чубчик

Прямий чубчик вимагає сміливості, однак виглядає доволі красиво. Додатковим бонусом є те, що ви можете поєднувати чубчик майже з будь-якою зачіскою, якщо у вас не дуже коротке волосся.

Каре

Ця стрижка підійде для всіх тих, кому не вистачає сміливості носити боб. За цією зачіскою доведеться доглядати більше ніж за бобом, однак тут вже є більше варіантів для створення різноманітних укладок.

Піксі

Ця стрижка вимагає впевненості в собі, однак все одно витримує випробовування часом й може протистояти сучасним трендам. Коротка стрижка привертає увагу, але майже не вимагає зусиль для укладання.

Проділ посередині

Така зачіска виглядає просто, витончено й модно. Проділ посередині є чудовим вибором для жінок з природним прямим чи тонким волоссям.