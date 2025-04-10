Обращаем ваше внимание на прически, которые выдержали испытание временем и всегда остаются в моде, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Обратите внимание Как ухаживать за жирными волосами: важные советы, которые улучшат состояние локонов

Эти прически являются простыми и не требуют от нас много времени перед зеркалом. Благодаря им можно всегда красиво уложить волосы, без усилий.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Боб

Эту культовую прическу обожает Анна Винтур, которая носит ее на протяжении всей жизни. Также последние несколько недель обсуждается боб актрисы Лесли Бибб из сериала "Белый лотос". Изящный и стильный боб требует минимального ухода. Нужно только подстригать длину каждые 4 – 6 недель.

Прическа слоями

Такую прическу любит Дженнифер Энистон, Рози Хантингтон-Уайтли и Бейонсе. Слои подойдут для тех, кто не хочет отказываться от длинных волос. Благодаря им можно избежать монотонности и абсолютно прямых волос. Однако, обратите внимание на то, что прическа не подходит для тех, у кого тонкие и слабые волосы.

Челка

Прямая челка требует смелости, однако выглядит довольно красиво. Дополнительным бонусом является то, что вы можете сочетать челку почти с любой прической, если у вас не очень короткие волосы.

Каре

Эта стрижка подойдет для всех тех, кому не хватает смелости носить боб. За этой прической придется ухаживать больше чем за бобом, однако здесь уже есть больше вариантов для создания разнообразных укладок.

Пикси

Эта стрижка требует уверенности в себе, однако все равно выдерживает испытание временем и может противостоять современным трендам. Короткая стрижка привлекает внимание, но почти не требует усилий для укладки.

Пробор посередине

Такая прическа выглядит просто, изящно и модно. Пробор посередине является отличным выбором для женщин с естественными прямыми или тонкими волосами.