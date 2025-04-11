Олія розмарину стає досить популярною, оскільки її активно починають використовувати люди, які страждають від випадіння волосся або мають суху й подразнену шкіру голови, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Як олія розмарину сприяє росту волосся

Перевагою олії розмарину є те, що вона блокує тип тестостерону, який уповільнює або зупиняє ріст волосся, викликаючи його випадання. Окрім того, він починає стимулювати волосяні фолікули та посилює приплив крові до шкіри голови, що покращує фазу циклу росту волосся.

У час, коли головним трендом є індивідуальність, колір волосся стає потужним засобом для самовираження. Крем-фарби Avena – новий формат якості фарбування, адже дозволяють отримати стійкий і насичений відтінок, зберігаючи здоров’я, силу та природний блиск вашого волосся.

Третя важлива перевага цієї олії полягає в тому, що вона має антиоксидантні та протизапальні властивості, завдяки чому створює здорове середовище для росту волосся.

Одне наукове дослідження навіть показало, що масаж шкіри голови олією розмарину був таким же ефективним, як 2% міноксидил у пацієнтів з андрогенною алопецією, поширеною формою випадіння волосся у жінок.

Олія розмарину підходить не тільки для тих, хто стикається з випаданням волосся, але й для людей з сухою шкірою голови, чиє волосся схильне до ламкості. Розмаринову олію також можуть використовувати ті, хто хоче, щоб їхнє волосся було густішим і об’ємнішим.

Для створення спеціального засобу, додайте 10 крапель олії розмарину до 100 міліграмів шампуню. Після цього струсіть флакон, щоб добре перемішалася олія з шампунем й використовуйте продукт для миття голови.

Щоб отримати максимальну користь від шампуню з розмарином, дуже важливо втирати його в шкіру голови й залишити на кілька хвилин перед змиванням. Таким чином шампунь обов’язково потрапить до волосяних цибулин. Крім того, сам масаж додатково сприяє кровообігу, а отже, здоров’ю фолікулів.