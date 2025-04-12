Знаменитость отошла от своей фирменной стрижки пикси и сделала модный боб средней длины, от которого трудно отвести взгляд, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Стильный образ Крис Дженнер

Известный парикмахер создал для Крис Дженнер гладкий боб с челкой, который придает стиля ретро к ее изысканному стилю. Своей прической Крис продемонстрировала смелый шаг и доказала, что не боится пробовать что-то новое, оставаясь верной гламурной личности.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Боб длиной до подбородка подчеркивает структуру, одновременно смягчая черты лица, придавая ей свежести и современности. 69-летняя знаменитость своей прической визуально омолодила вид на 10 лет. Элегантная укладка в сочетании с завитком на красиво обрамляет ее лицо, привлекая внимание к глазам и скулам.

К слову! Чтобы ускорить рост волос, вам нужно добавить в шампунь один ингредиент. Какое изсредство помогает ускорить рост локонов – читайте в нашем материале.

В определенное время похожую прическу носила Ким Кардашян, поэтому поклонники начали сравнивать стрижку Крис с прической Кимберли. Чтобы повторить молодежный боб Крис Дженнер, стилиста нужно попросить сделать стрижку длиной до подбородка с четкой линией.

Для получения мокрого эффекта, нужно уложить волосы гелем или лаком для волос, расчесать расческой и осторожно заправить волосы за уши. В завершение волосы можно закрепить с помощью диффузора. После того, как волосы высохнут, их нельзя расчесывать, чтобы не испортить гладкую и четкую текстуру. Пример Крис Дженнер показывает, что благодаря такому бобу можно получить современный и вневременной вид.