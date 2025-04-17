Весной стилисты советуют обратить внимание на окрашивание волос в оттенок Ganache Brunette, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. Это окрашивание предусматривает один основной цвет и плавный переход в более светлый оттенок, но не контрастный. Основной цвет может быть в шоколадном тоне или в глубокой темной палитре.

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Секреты окрашивания волос

Для получения превосходного результата, мастера используют техники шатуш и балаяж. Оба метода обеспечивают плавную растяжку цвета от корней без контрастных переходов.

Сначала осветляются отдельные пряди, а тогда с помощью тонирования осветленные волосы приобретают необходимый оттенок. Светлый оттенок должен отличаться от темного лишь на один-два тона. Сформированный цвет Ganache Brunette будет иметь роскошный и невероятный цвет.



Красивые оттенки волос 2025 / Фото Pinterest



Красивые оттенки волос 2025 / Фото Pinterest

Оттенок точно будет выглядеть натурально, поэтому не стоит переживать, что это будет кардинальная смена имиджа. Стилисты советуют оттенок всем, кто хочет иметь глубокий и интересный оттенок.

К слову! Чтобы освежить волосы и придать им светлого тона, рекомендуем присмотреться к миндально-молочному оттенку, в котором прослеживается баланс теплого тона и прохладного. Именно этот цвет с начала весны активно носит Линдси Лохан.

Цвет Ganache Brunette прекрасно подойдет для девушек с осенним или зимним цветотипом. Окрашивание не предусматривает жестких техник, которые разрушают структуру волос. Независимо от того, какие волосы – прямые, волнистые или вьющиеся, волосы будут невероятно блестящими.