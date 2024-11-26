Для особливих слів дітям різного віку, ми підготували різні варіанти привітань, які ви зможете підібрати опираючись на вік дитини та стать, пише 24 Канал. Привітальні слова підійдуть для батьків, бабусь і дідусів і родичів.

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Часом навіть для дітей не просто підібрати правильні слова на День народження, однак у нашій добірці ви знайдете саме те, що шукаєте.

Привітання з Днем народження дитини у прозі

Вітаю з днем народження, сонечко! ! Бажаю яскравих посмішок та радощів у житті, веселих друзів та багатої фантазії, яка кожен твій день перетворить у цікаву пригоду, добру історію або справжнє свято. Зростай здоровою, життєрадісною та щасливою дитиною, і нехай у тебе завжди буде солодкий та чудовий, немов цукерка, настрій!

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Вітаю тебе з днем народженням! Ти стаєш на рік дорослішим, розумнішим та сміливішим, а це означає, що життя твоє тепер буде ще цікавим, веселим та багатим на пригоди! Бажаю радощів та посмішок, сміху та вдачі, вірних друзів та добрих оцінок у школі. І нехай здійсняться усі мрії!

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З днем народження! Бажаю якомога більше веселощів та солодощів у житті. Бажаю чудових друзів та незабутніх пригод. Бажаю любові та підтримки усієї родини. Бажаю яскравих барв кожного дня та радісних емоцій кожної миті. Будь щасливою дитиною. І нехай тобі все вдається!



Привітання для хлопчинка чи дівчинки з Днем народження / Фото Pinterest

З днем народження! Нехай цей день принесе тобі море посмішок, чудових подарунків і багато-багато солодощів. Будь завжди таким же веселим, добрим і допитливим хлопчиком!

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З днем народження! Вітаю тебе з твоїм особливим днем! Бажаю успіхів у всіх починаннях, вірних друзів і здійснення всіх мрій. Нехай цей рік буде для тебе незабутнім і сповненим нових досягнень!

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Вітаю з днем народження! Нехай твоє життя буде сповнене радістю, чудовими друзями та великими пригодами. Ти приносиш стільки щастя в наші дні, і ми бажаємо тобі всього найкращого у світі!

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Зі святом, моя радість! Бажаю тобі щодня радіти життю, мріяти та посміхатися, дивуватися відкриттям та вірити в дива. Нехай твоє свято буде солодким та веселим! Бажаю тобі міцного здоров’я та багато щасливих днів.



Привітання для дитини з Днем народження / Фото Pinterest

Зі святом, крихітко! Бажаю тобі дзвінко сміятися, весело грати, дружити з гарними дівчатками та хлопчиками, слухати маму та тата. Нехай світ дивує тебе гарними сюрпризами та добрими чудесами.

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З днем ​​народження, сонечко! Бажаю, щоб золота рибка завжди виконувала твої заповітні бажання! Рости маминою та татовою радістю, будь дідусевою та бабусиною гордістю, живи з яскравою усмішкою на личку та з блиском щастя в очах!

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Вітаємо вашого синочка з Днем Народження! Хай його оченята завжди будуть веселі, рученята зайняті улюбленими іграшками, а серце наповнене любов’ю!

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Ти яскрава, амбіційна, рішуча й працьовита. Хай ці якості допоможуть тобі в житті досягти успіхів, реалізувати свої цілі й бути просто щасливою! З Днем Народження, моя квіточко!

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Сьогодні в тебе особливий день! Тому ти можеш відкласти всі домашні завдання і насолодитися подарунками, музикою, солодощами, кульками, іграми та багато чим іншим! Смакуй святковим тортом і радісно проведи свій День народження!



Привітання для хлопчика чи дівчинки з Днем народження / Фото Pinterest

З Днем народження, моє миле дитятко! У твій особливий день, я бажаю, щоб твоє маленьке й любляче серденько завжди наповнювалося щастям, адже ти несеш сонячний промінчик в життя кожного з ким зіштовхуєшся!

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Красуня, з днем ​​народження! Бажаю вирости гарною дівчинкою, розумницею і красунею. Будь здоровою і щасливою. Щоб всі твої починання вінчалися успіхом. Стань прикладом для своїх друзів і гордістю для батьків.

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Красиву і милу дівчинку вітаю з днем народження! Бажаю тобі рости та гарнішати не по днях, а по годинах! Бути розумною і навіть мудрою, стрункою і спортивною, працьовитою, дуже доброю до людей! Нехай здійснюються всі твої заповітні мрії, посмішка частіше висвітлює миле личко, радість приходить несподівано і надовго! Хороших і вірних тобі друзів, любові від рідних, поваги в школі! Успіхів у навчанні та інших заняттях, гарного апетиту і солодкого сну! Будь коханою і щасливою!

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Наша лапочка, сьогодні такий чудовий день – день твого народження. Ти старшою ще на один рік. Будь завжди такою ж милою і доброю дівчинкою, завжди тіш тата і маму гарною поведінкою і своєю веселою посмішкою. Бажаю тобі, щоб у тебе все було просто чудово. Маленька красуня, нехай твоє життя буде яскравим і щасливим, як в казці. Бажаю тобі якнайбільше чарівних і незабутніх моментів. З Днем народження принцеса!



Привітання для дитини з Днем народження / Фото Pinterest

Хороший, добрий, милий хлопчик, вітаю тебе з днем ​​народження. Бажаю ніколи не здаватися, завжди вірити в себе, постійно домагатися нових успіхів і нагород, даючи близьким привід для гордості, а собі – стимул для подальшого підкорення намічених вершин.

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Сьогодні світлий, радісний і щасливий день – твій день народження. Від душі вітаємо тебе і бажаємо рости здоровим, веселим, слухняним хлопчиком. Ніколи не здавайся, йди впевнено вперед до своєї заповітної мрії. Нехай у тебе завжди буде багато хороших, вірних друзів. Нехай бажання виконуються, а удача не залишає тебе.

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З днем ​​народження, маленький принц! Нехай і цей день, і кожен наступний будуть радісними та щасливими. Нехай друзі завжди будуть вірними, уроки – простими, а батьки – найкращими на світі. Зі святом тебе! Перемагай та отримуй саме те, що тобі завжди хотілося.