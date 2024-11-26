Для особых слов детям разного возраста, мы подготовили различные варианты поздравлений, которые вы сможете подобрать опираясь на возраст ребенка и пол, пишет 24 Канал. Поздравительные слова подойдут для родителей, бабушек и дедушек и родственников.

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Иногда даже для детей не просто подобрать правильные слова на День рождения, однако в нашей подборке вы найдете именно то, что ищете.

Поздравления с Днем рождения ребенка в прозе

Поздравляю с днем рождения, солнышко! ! Желаю ярких улыбок и радости в жизни, веселых друзей и богатой фантазии, которая каждый твой день превратит в интересное приключение, добрую историю или настоящий праздник. Расти здоровым, жизнерадостным и счастливым ребенком, и пусть у тебя всегда будет сладкое и замечательное, словно конфета, настроение!

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Поздравляю тебя с днем рождения! Ты становишься на год взрослее, умнее и смелее, а это значит, что жизнь твоя теперь будет еще интереснее, веселее и богаче на приключения! Желаю радости и улыбок, смеха и удачи, верных друзей и хороших оценок в школе. И пусть сбудутся все мечты!

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С днем рождения! Желаю как можно больше веселья и сладостей в жизни. Желаю замечательных друзей и незабываемых приключений. Желаю любви и поддержки всей семьи. Желаю ярких красок каждый день и радостных эмоций каждый миг. Будь счастливым ребенком. И пусть тебе все удается!



Поздравления для мальчика или девочки с Днем рождения / Фото Pinterest

С днем рождения! Пусть этот день принесет тебе море улыбок, замечательных подарков и много-много сладостей. Будь всегда таким же веселым, добрым и любознательным мальчиком!

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С днем рождения! Поздравляю тебя с твоим особенным днем! Желаю успехов во всех начинаниях, верных друзей и исполнения всех желаний. Пусть этот год будет для тебя незабываемым и полным новых достижений!

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Поздравляю с днем рождения! Пусть твоя жизнь будет полна радостью, замечательными друзьями и большими приключениями. Ты приносишь столько счастья в наши дни, и мы желаем тебе всего самого лучшего в мире!

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С праздником, моя радость! Желаю тебе каждый день радоваться жизни, мечтать и улыбаться, удивляться открытиям и верить в чудеса. Пусть твой праздник будет сладким и веселым! Желаю тебе крепкого здоровья и много счастливых дней.



Поздравления для ребенка с Днем рождения / Фото Pinterest

С праздником, крошка! Желаю тебе звонко смеяться, весело играть, дружить с хорошими девочками и мальчиками, слушать маму и папу. Пусть мир удивляет тебя хорошими сюрпризами и добрыми чудесами.

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С днем рождения, солнышко! Желаю, чтобы золотая рыбка всегда исполняла твои заветные желания! Расти маминой и папиной радостью, будь дедушкиной и бабушкиной гордостью, живи с яркой улыбкой на лице и с блеском счастья в глазах!

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Поздравляем вашего сыночка с Днем Рождения! Пусть его глазки всегда будут веселые, ручонки заняты любимыми игрушками, а сердце наполнено любовью!

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Ты яркая, амбициозная, решительная и трудолюбивая. Пусть эти качества помогут тебе в жизни достичь успехов, реализовать свои цели и быть просто счастливой! С Днем Рождения, мой цветочек!

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Сегодня у тебя особенный день! Поэтому ты можешь отложить все домашние задания и насладиться подарками, музыкой, сладостями, шариками, играми и многим другим! Смакуй праздничным тортом и радостно проведи свой День рождения!



Поздравления для мальчика или девочки с Днем рождения / Фото Pinterest

С Днем рождения, мое милое дитятко! В твой особый день, я желаю, чтобы твое маленькое и любящее сердце всегда наполнялось счастьем, ведь ты несешь солнечный лучик в жизнь каждого с кем сталкиваешься!

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Красавица, с днем рождения! Желаю вырасти хорошей девочкой, умницей и красавицей. Будь здоровой и счастливой. Чтобы все твои начинания венчались успехом. Стань примером для своих друзей и гордостью для родителей.

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Красивую и милую девочку поздравляю с днем рождения! Желаю тебе расти и хорошеть не по дням, а по часам! Быть умной и даже мудрой, стройной и спортивной, трудолюбивой, очень доброй к людям! Пусть осуществляются все твои заветные мечты, улыбка чаще освещает милое личико, радость приходит неожиданно и надолго! Хороших и верных тебе друзей, любви от родных, уважения в школе! Успехов в учебе и других занятиях, хорошего аппетита и сладкого сна! Будь любимой и счастливой!

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Наша лапочка, сегодня такой замечательный день – день твоего рождения. Ты постарела еще на один год. Будь всегда такой же милой и доброй девочкой, всегда радуешь папу и маму хорошим поведением и своей веселой улыбкой. Желаю тебе, чтобы у тебя все было просто замечательно. Маленькая красавица, пусть твоя жизнь будет яркой и счастливой, как в сказке. Желаю тебе как можно больше волшебных и незабываемых моментов. С Днем рождения принцесса!



Поздравления для ребенка с Днем рождения / Фото Pinterest

Хороший, добрый, милый мальчик, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю никогда не сдаваться, всегда верить в себя, постоянно добиваться новых успехов и наград, давая близким повод для гордости, а себе – стимул для дальнейшего покорения намеченных вершин.

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Сегодня светлый, радостный и счастливый день – твой день рождения. От души поздравляем тебя и желаем расти здоровым, веселым, послушным мальчиком. Никогда не сдавайся, иди уверенно вперед к своей заветной мечте. Пусть у тебя всегда будет много хороших, верных друзей. Пусть желания исполняются, а удача не оставляет тебя.

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С днем рождения, маленький принц! Пусть и этот день, и каждый последующий будут радостными и счастливыми. Пусть друзья всегда будут верными, уроки – простыми, а родители – самыми лучшими на свете. С праздником тебя! Побеждай и получай именно то, что тебе всегда хотелось.