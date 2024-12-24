Рождество – это самый главный христианский праздник в честь рождения Иисуса Христа, пишет 24 Канал. Этот день символизирует радость и надежду, объединяя всю семью за одним столом. По традиции, вся родня собирается вместе на Святую Вечерю и празднует на следующий день Рождество.
Читайте также Поздравления с Днем Ангела на все случаи жизни: лучшие слова, которые растрогают
Однако не все могут быть в этот светлый праздник вместе из-за войны, поскольку многие находятся за рубежом, поэтому советуем поздравить близких вам людей искренними поздравлениями в стихах и прозе.
Поздравления с Рождеством в прозе
Поздравляю со светлой радостью, с волшебным Рождеством! Пусть в душе живет всегда надежда, пусть любовь торжествует, а вера не покидает никогда! Желаю, чтобы жизнь не испытывала на прочность и подкладывала только крутые сюрпризы.
***
Со светлым праздником Рождества! Пусть в вашем доме царит уют, достаток и благополучие, а в семье никогда не случается разногласий и споров. Пусть новый год приносит только радость и счастье.
***
От всей души примите светлые пожелания с праздником Рождества! Пусть Господь Бог будет невероятно добр к вам и очень милостив, подарит свою безграничную любовь, тепло и веру.
Поздравления с Рождеством в прозе / Фото Pinterest
Пусть тебе Рождество в дар принесет уютный дом, преданных друзей, радостные впечатления. Пусть будет множество удивительных путешествий, веселых приключений, сладких минут и светлых дней!
***
Рождество дарит божественную силу, вдохновение, неиссякаемую энергию. Пусть яркие впечатления приносят вам радость, а жизнь будет интересной. Мира вашей семье и счастья каждому!
***
Поздравляю с Рождеством Христовым и хочу пожелать искренних улыбок, большой радости, безграничного счастья, светлой надежды, крепкого здоровья, хорошего настроения и волшебных моментов. Пусть в твоем доме будет благополучие, а в твоем сердце царит любовь!
***
Поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю держать в своих ладонях счастливый билет в светлое будущее. Желаю с искренней верой и доброй надеждой встречать каждый новый день. Желаю сказочного настроения и по-настоящему радостного праздника в кругу близких и любимых людей. И пусть в твоей жизни случается только хорошее.
Поздравления с Рождеством в прозе / Фото Pinterest
Искренне поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник зимы подарит искреннюю радость, гармонию и любовь. Пусть в доме всегда царят достаток и счастье.
***
В этот светлый добрый праздник, я хочу пожелать каждому человеку на земле быть по-настоящему счастливым и благодарным за все, что он имеет! Пусть ангел-хранитель оберегает от невзгод и неудач, пусть направляет на верный путь! С Рождеством!
***
Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю оставить в жизни только хорошие воспоминания и искренние улыбки. Желаю с чистого листа начать новую историю, полную любви, надежды, радости. Пусть это Рождество будет особенным. Пусть рядом будут дорогие люди. Пусть впереди ждут замечательные события. Пусть в твоем сердце всегда будет уют. Желаю мира, согласия и счастья.
***
Рождество – это день, когда появился наш Спаситель. Он дал нам веру, указал путь. И в этот волшебный праздник, я желаю тебе только хорошего: благополучия, взаимопонимания, душевного равновесия. Никогда не сбивайся со своего курса, а если будут трудности, звезда укажет тебе правильный путь!
Поздравления с Рождеством в стихах
Пусть Рождество в вышиванке,
Разбудит Вас счастливо утром!
И принесет в Ваш дом,
Радость и улыбок много.
Разбудит уснувшие надежды,
Достатком и счастьем Вас согреет,
Согреет солнцем и любовью
И подарит Вам здоровье.
***
Поздравляю с праздником всю Вашу семью,
Крепкого здоровья и музы каждый день.
Достатка в доме, любви и счастья,
Чтобы Вас обходили все беды и напасти.
Вкусной кутьи и вертепов в доме,
Семейных столов в каждом доме богатых.
Колядки пойте, празднуйте Рождество.
Христос родился! Славим его!
Поздравления с Рождеством в стихах / Фото Pinterest
В хороший день, в хорошее время
с Рождеством поздравляем вас,
с ужином святым, веселой колядой!
Пусть колядочка звучит
и снежком пусть посевает!
Пусть год новый несет в дом
счастья и радости много!
***
Рождественская ночка – особенная:
Христос родился на Земле!
Пусть будет праздник этот счастливым,
Пусть сияет звездочка во мгле!
И льется лучом серебристым
На счастье-судьбу в твой дом!
Надежда и вера и все лучшее
Пусть будут оберегом всем!
Христос родился!
***
Пусть ангел коснется вас нежно крылом,
Согреет вам сердце Рождественским теплом,
Здоровья и любви наполнят ваш дом,
И счастье надолго поселится в нем!
Поздравления с Рождеством в стихах / Фото Pinterest
На столе праздничный ужин,
Вся семья за столом.
Открывает ангел дверь
Позолоченным крылом.
Пахнет сеном и кутьей.
Звезда сияет, снег скрипит.
И колядка над землей
С белым ангелом летит.
***
Пусть рождественская добрая сказка
Подарит искреннюю ласку,
Пусть праздничные светлые звезды
Вам осветят добрую судьбу!
Счастье, радость и добро
Пусть несет к вам Рождество!
***
На дворе снежок упал снежок упал.
На столе 12 блюд.
А в душе святое добро –
Это бывает на Рождество.
Пусть вкусная кутья удастся,
Пусть в семье царит счастье,
Чтобы веселая коляда
Мир Вам в дом принесла.
Чтобы пели рано петухи,
Чтобы велись в доме гривны,
Чтобы вы весело и много
Провели Рождественские праздники!