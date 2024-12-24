Рождество – это самый главный христианский праздник в честь рождения Иисуса Христа, пишет 24 Канал. Этот день символизирует радость и надежду, объединяя всю семью за одним столом. По традиции, вся родня собирается вместе на Святую Вечерю и празднует на следующий день Рождество.

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Однако не все могут быть в этот светлый праздник вместе из-за войны, поскольку многие находятся за рубежом, поэтому советуем поздравить близких вам людей искренними поздравлениями в стихах и прозе.

Поздравления с Рождеством в прозе

Поздравляю со светлой радостью, с волшебным Рождеством! Пусть в душе живет всегда надежда, пусть любовь торжествует, а вера не покидает никогда! Желаю, чтобы жизнь не испытывала на прочность и подкладывала только крутые сюрпризы.

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Со светлым праздником Рождества! Пусть в вашем доме царит уют, достаток и благополучие, а в семье никогда не случается разногласий и споров. Пусть новый год приносит только радость и счастье.

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От всей души примите светлые пожелания с праздником Рождества! Пусть Господь Бог будет невероятно добр к вам и очень милостив, подарит свою безграничную любовь, тепло и веру.



Поздравления с Рождеством в прозе / Фото Pinterest

Пусть тебе Рождество в дар принесет уютный дом, преданных друзей, радостные впечатления. Пусть будет множество удивительных путешествий, веселых приключений, сладких минут и светлых дней!

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Рождество дарит божественную силу, вдохновение, неиссякаемую энергию. Пусть яркие впечатления приносят вам радость, а жизнь будет интересной. Мира вашей семье и счастья каждому!

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Поздравляю с Рождеством Христовым и хочу пожелать искренних улыбок, большой радости, безграничного счастья, светлой надежды, крепкого здоровья, хорошего настроения и волшебных моментов. Пусть в твоем доме будет благополучие, а в твоем сердце царит любовь!

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Поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю держать в своих ладонях счастливый билет в светлое будущее. Желаю с искренней верой и доброй надеждой встречать каждый новый день. Желаю сказочного настроения и по-настоящему радостного праздника в кругу близких и любимых людей. И пусть в твоей жизни случается только хорошее.



Поздравления с Рождеством в прозе / Фото Pinterest

Искренне поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник зимы подарит искреннюю радость, гармонию и любовь. Пусть в доме всегда царят достаток и счастье.

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В этот светлый добрый праздник, я хочу пожелать каждому человеку на земле быть по-настоящему счастливым и благодарным за все, что он имеет! Пусть ангел-хранитель оберегает от невзгод и неудач, пусть направляет на верный путь! С Рождеством!

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Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю оставить в жизни только хорошие воспоминания и искренние улыбки. Желаю с чистого листа начать новую историю, полную любви, надежды, радости. Пусть это Рождество будет особенным. Пусть рядом будут дорогие люди. Пусть впереди ждут замечательные события. Пусть в твоем сердце всегда будет уют. Желаю мира, согласия и счастья.

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Рождество – это день, когда появился наш Спаситель. Он дал нам веру, указал путь. И в этот волшебный праздник, я желаю тебе только хорошего: благополучия, взаимопонимания, душевного равновесия. Никогда не сбивайся со своего курса, а если будут трудности, звезда укажет тебе правильный путь!

Поздравления с Рождеством в стихах

Пусть Рождество в вышиванке,

Разбудит Вас счастливо утром!

И принесет в Ваш дом,

Радость и улыбок много.

Разбудит уснувшие надежды,

Достатком и счастьем Вас согреет,

Согреет солнцем и любовью

И подарит Вам здоровье.

***

Поздравляю с праздником всю Вашу семью,

Крепкого здоровья и музы каждый день.

Достатка в доме, любви и счастья,

Чтобы Вас обходили все беды и напасти.

Вкусной кутьи и вертепов в доме,

Семейных столов в каждом доме богатых.

Колядки пойте, празднуйте Рождество.

Христос родился! Славим его!



Поздравления с Рождеством в стихах / Фото Pinterest

В хороший день, в хорошее время

с Рождеством поздравляем вас,

с ужином святым, веселой колядой!

Пусть колядочка звучит

и снежком пусть посевает!

Пусть год новый несет в дом

счастья и радости много!

***

Рождественская ночка – особенная:

Христос родился на Земле!

Пусть будет праздник этот счастливым,

Пусть сияет звездочка во мгле!

И льется лучом серебристым

На счастье-судьбу в твой дом!

Надежда и вера и все лучшее

Пусть будут оберегом всем!

Христос родился!

***

Пусть ангел коснется вас нежно крылом,

Согреет вам сердце Рождественским теплом,

Здоровья и любви наполнят ваш дом,

И счастье надолго поселится в нем!



Поздравления с Рождеством в стихах / Фото Pinterest

На столе праздничный ужин,

Вся семья за столом.

Открывает ангел дверь

Позолоченным крылом.

Пахнет сеном и кутьей.

Звезда сияет, снег скрипит.

И колядка над землей

С белым ангелом летит.

***

Пусть рождественская добрая сказка

Подарит искреннюю ласку,

Пусть праздничные светлые звезды

Вам осветят добрую судьбу!

Счастье, радость и добро

Пусть несет к вам Рождество!

***

На дворе снежок упал снежок упал.

На столе 12 блюд.

А в душе святое добро –

Это бывает на Рождество.

Пусть вкусная кутья удастся,

Пусть в семье царит счастье,

Чтобы веселая коляда

Мир Вам в дом принесла.

Чтобы пели рано петухи,

Чтобы велись в доме гривны,

Чтобы вы весело и много

Провели Рождественские праздники!