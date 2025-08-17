Вишиванка є невід’ємною частиною нашого гардероба, пише 24 Канал. Лляна сорочка чи сукня з цікавими орнаментами вдало поєднується з базовим вбранням.

Що одягнути на День Незалежності?

Вишиванка-сукня

Все частіше на День Незалежності дівчата одягають красиву самостійну сукню, яка не потребує ніякої додаткової стилізації, окрім взуття та прикрас. До сукні можна одягнути балетки, в’єтнамки чи шльопанці. Створити романтичний образ вдасться завдяки взуттю на підборах.

Вишиванка та спідниця

Влітку вишиті сорочки можна носити зі спідницями різних довжин – міні чи максі. Це можуть бути джинсові костюмні чи шовкові спідниці.

Вишиванка з джинсами

Поєднання вишиванки з джинсами є найпростішим та найпопулярнішим образом. Різноманіття фасонів джинсів є досить широким, тож можна експериментувати й обирати для себе будь-який варіант, який пасуватиме з сорочкою.

Вишиванка зі штанами

В літню пору замість костюмних штанів рекомендуємо одягати лляні чи шовкові штани, в яких буде легко та комфортно перебувати. Щоб додати образу особливої нотки, варто вдосконалити аутфіт прикрасами чи аксесуарами.