Досить часто дівчата шукають для себе натхнення в інстаграмі, черпаючи натхнення від модних дівчат, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Пропонуємо переглянути образи зі спокусливим, елегантним та романтичним вайбом.

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Червона спідниця

Така спідниця стане простим та яскравим рішенням, підкресливши ваш образ. Потрібно лише скомпонувати контрастний або монохромний образ.

Жакет на голе тіло

Для тих дівчат, які хочуть додати своєму образу сексуальності й спокусливості, радимо звернути увагу на жакет, який потрібно одягнути на голе тіло. Красиво виглядають костюми в трендовому відтінку mocha mousse або вишуканій білій чи чорній класиці.

Сукня в білизняному стилі

Неймовірно красиво виглядають елегантні сукні-сліп. Вони ідеально підходять для святкування Дня закоханих.

Фактурний трикотаж

Щоб створити на День Валентина ніжний образ – зверніть увагу на трикотаж. У цей день дозвольте собі відчувати комфорт в теплих речах, тому обирайте трикотажні плаття чи костюми. Для ефектності додайте до вбрання підбори.

Лелітки

На День закоханих завжди хочеться виглядати по-особливому, тому рекомендуємо придивитися до вбрання з лелітками. Мерехтливі варіанти не залишать байдужим вашого бойфренда.

Щоб додати образу романтичного вайбу, рекомендуємо зробити красиву зачіску та ефектний макіяж з акцентом на червоних губах.