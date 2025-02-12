На День Валентина заведено дарувати в парі подарунки одне одному, пише 24 Канал. Якщо ідей обмаль, то парфуми завжди будуть вдалим варіантом. Ми віднайшли кілька ароматів, які жінки та чоловіки купують найчастіше, тому радимо звернути на них увагу.

Зверніть увагу Які парфуми подарувати хлопцю на День Валентина: 5 неймовірних ароматів

Парфуми для жінки на День Валентина

Flora by Gucci

Квітковий аромат наповнений запахом півонії, цитрусових та мандарину. Троянда та османтус розкриваються в нотах серця, а базові ноти складаються з сандалу й пачулів.

Yves Saint Laurent Black Opium

Вечірній запах парфуму складається з апельсинового цвіту, груші, рожевого перцю, жасмину, кави та мигдалю. Базові ноти наповнені ваніллю, кашмірським деревом та кедром.

Dolce & Gabbana Light Blue

Парфум для жінок є свіжим та досить оригінальним. Початкова нота складається з дзвоника та лимону, ноти серця наповнені бамбуком, білою трояндою та жасмином, а кінцева нота – амброю, кедром та мускусом.



Чарівні парфуми на День Валентина / Фото Pinterest

Carolina Herrera Good Girl

Аромат наповнений початковою нотою мигдалю, далі розкривається жасмином й туберозою, а кінцеві ноти складає какао й боби тонка.

Yves Saint Laurent Libre

Парфум пахне мандарином, лавандою, жасмином, ваніллю та білим мускусом. Чимало жінок обожнюють аромат, амбасадоркою якого є Дуа Ліпа.

Парфуми для чоловіка на День Валентина

Versace Man Eau Fraiche

Чоловічий парфум наповнений запахом лимону, бергамота та кардамону у верхніх нотах. Ноти серця складаються з кедру, тархуну, шавлії та перцю, а базові ноти з мускусу, шафрану та амбри.

Dolce & Gabbana Light Blue

Елітні парфуми для чоловіків належать до фужерних та цитрусових ароматів. Пахнуть бергамотом, грейпфрутом, сицилійським мандарином, ялівцем, розмарином, дубовим мохом, ладаном та мускусом.

Yves Saint Laurent Y

Початкова нота парфуму складається з імбиру, бергамоту та яблука, ноти серця наповнені геранню, шавлією та ягодами ялівцю, а кінцеві ноти – білим кедром та деревинним бурштином.



Ефектні парфуми на День Валентина / Фото Pinterest

Armani Stronger With You

Верхні ноти аромату оповиті кінським каштаном і цукром, ноти серця – шавлією та лавандою, а базові ноти – ваніллю та димом.

Paco Rabanne 1 Million

Одні з найпопулярніших чоловічих парфумів мають незабутній запах. Аромат складається з мандарина, м’яти, грейпфрута та апельсина. Ноти серця довершені корицею, трояндою та пряними нотами, а кінцеві ноти – амброю, шкірою й деревиною.