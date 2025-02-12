На День Валентина принято дарить в паре подарки друг другу, пишет 24 Канал. Если идей мало, то духи всегда будут удачным вариантом. Мы нашли несколько ароматов, которые женщины и мужчины покупают чаще всего, поэтому советуем обратить на них внимание.

Обратите внимание Какие духи подарить парню на День Валентина: 5 невероятных ароматов

Духи для женщины на День Валентина

Flora by Gucci

Цветочный аромат наполнен запахом пиона, цитрусовых и мандарина. Роза и османтус раскрываются в нотах сердца, а базовые ноты состоят из сандала и пачулей.

Yves Saint Laurent Black Opium

Вечерний запах парфюма состоит из апельсинового цвета, груши, розового перца, жасмина, кофе и миндаля. Базовые ноты наполнены ванилью, кашмирским деревом и кедром.

Dolce & Gabbana Light Blue

Парфюм для женщин является свежим и достаточно оригинальным. Начальная нота состоит из колокольчика и лимона, ноты сердца наполнены бамбуком, белой розой и жасмином, а конечная нота – амброй, кедром и мускусом.



Волшебные духи на День Валентина / Фото Pinterest

Carolina Herrera Good Girl

Аромат наполнен начальной нотой миндаля, далее раскрывается жасмином и туберозой, а конечные ноты составляет какао и бобы тонка.

Yves Saint Laurent Libre

Парфюм пахнет мандарином, лавандой, жасмином, ванилью и белым мускусом. Многие женщины обожают аромат, амбассадоркой которого является Дуа Липа.

Духи для мужчины на День Валентина

Versace Man Eau Fraiche

Мужской парфюм наполнен запахом лимона, бергамота и кардамона в верхних нотах. Ноты сердца состоят из кедра, тархуна, шалфея и перца, а базовые ноты из мускуса, шафрана и амбры.

Dolce & Gabbana Light Blue

Элитные духи для мужчин относятся к фужерным и цитрусовым ароматам. Пахнут бергамотом, грейпфрутом, сицилийским мандарином, можжевельником, розмарином, дубовым мхом, ладаном и мускусом.

Yves Saint Laurent Y

Начальная нота парфюма состоит из имбиря, бергамота и яблока, ноты сердца наполнены геранью, шалфеем и ягодами можжевельника, а конечные ноты – белым кедром и древесным янтарем.



Эффектные духи на День Валентина / Фото Pinterest

Armani Stronger With You

Верхние ноты аромата окутаны конским каштаном и сахаром, ноты сердца – шалфеем и лавандой, а базовые ноты – ванилью и дымом.

Paco Rabanne 1 Million

Одни из самых популярных мужских духов имеют незабываемый запах. Аромат состоит из мандарина, мяты, грейпфрута и апельсина. Ноты сердца довершены корицей, розой и пряными нотами, а конечные ноты – амброй, кожей и древесиной.