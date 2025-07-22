Що носять парижанки: від цих речей дівчата в захваті

Француженки відомі своєю любов’ю до класики та елегантності. Вони завжди створюють образи з функціональних речей, додаючи легку недбалість. Цього літа дівчата показали кілька цікавих виходів, які мають розкішний вигляд. Повторити ці образи без зайвих зусиль зможе кожна модниця.

На вулицях Парижу домінують кілька трендів літа, які з’являться скоро в гардеробах багатьох модниць, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Ці речі є якісними, комфортними й чудово стилізуються з іншим вбранням, взуттям та аксесуарами.

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Що носять цього літа француженки?

Маслянистий колір

Відтінок вершкового масла цього року підкорив усі тренди. Парижанки найчастіше приміряють на собі світло-жовті сукні-комбінації в поєднанні з мінімалістичним взуттям та природним макіяжем. Фахівці радять робити ставку на натуральні тканини (льон, бавовна) та поєднувати жовтий з білим, коричневим та бежевим.

Сумки East–West

Витягнути горизонтальні сумки є компактними й мають стильний вигляд. Аксесуар чудово підходить для доповнення денного чи вечірнього образу. Найкраще виглядають сумки зі шкіри чи екошкіри в чорному, шоколадному чи вершковому кольорі.

Довгі кулони

Француженки масивні аксесуари змінили на довгі ланцюжки з кулонами. Ці прикраси додають витонченості звичайному топу чи сукні. Прикраса ідеально доповнить будь-який класичний образ. Стилісти радять обирати кулони круглої, краплеподібної форми, з перлинами чи камінням.

В’єтнамки на підборах

Взуття з перемичкою між пальцями стало масовим трендом серед парижанок. В’єтнамки на підборах роблять образ стильнішим, а невисокі підбори підходять для довгих прогулянок. Комбінувати взуття можна з сукнями, спідницями, джинсами, штанами та шортами.

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