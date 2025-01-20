З чим носити легінси взимку: практичні образи, які сподобаються всім

Легінси є чудовою альтернативою джинсам в холодну пору року. Ця універсальна річ гардероба добре поєднується з куртками, дублянками чи пуховиком. Дівчата люблять легінси з утепленням, тому їх в повсякденних образах нікого не здивуєш, однак пропонуємо переглянути кілька найцікавіших аутфітів для натхнення.

Модниці обирають легінси не лише для комфортності, але й для створення розслаблених кежуальних виходів, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Щоб взимку образи були стильними, теплими та зручними, варто звернути увагу на красиві поєднання речей.

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Головне, на що треба зробити акцент – на легінсах з цупких тканин, чи з утепленням під низом. Якщо таких немає, то під низ варто одягати термобілизну. Вже цієї зими з легкістю можна повторити кілька актуальних образів.

Легінси та шуба

Елегантний та вишуканий образ на основі шуби з екохутра та легінсів можна приміряти в горах чи на прогулянку містом. Модниці роблять акцент на коричневих, молочних, білих чи вінтажних моделях верхнього одягу.

Легінси та пальто

Якщо влітку ми стилізуємо легінси з жакетами для офісних буднів та робочих зустрічей, то взимку можна створити стилізацію на основі утепленого пальта.

Легінси та високі чоботи

Підберіть до своїх легінсів високі чоботи чи зробіть ставку на користь ботфортів. Це можуть бути пари на невисоких підборах, ковбойки чи мотоциклетні варіанти. У таких образах вся увага зосереджена на верхньому одязі та взутті, а легінси стануть деталлю, яка буде довершувати образ.

Легінси та хутряні чоботи

Такий образ підійде для сніжної погоди в горах. Неймовірно красиво виглядають хутряні чоботи з легінсами у поєднанні з шубою чи красивими головними уборами.

Також легінси можна вдало стилізувати з довгими та короткими дублянками, пуховиками, уггами чи черевиками челсі. Чорні обтислі лосини є альтернативою джинсам, тож їх можна носити з будь-яким вбранням, яке вам буде до вподоби.