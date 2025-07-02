Марго Роббі – королева стилю: найкращі сукні, які одягала акторка

Голлівудська акторка Марго Роббі після виходу фільму "Барбі" прищепила шанувальникам величезну любов до рожевого вбрання, в якому вона з’являлася майже на всіх світських заходах. Втім, серед її багатьох виходів, є кілька вражаючих суконь в темних тонах, які зачарували з першого погляду.

Австралійська актриса 2 липня святкує 35-річчя, тож у день її народження згадаємо про найкрасивіші образи, пише 24 Канал. Марго Роббі має багатомільйонну армію шанувальників, які захоплюються не лише її таланту, але й бездоганній красі. Білявий колір волосся та блакитні очі не можуть нікого залишити байдужим.

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Найкращі сукні Марго Роббі

Для Марго Роббі вбрання для світських виходів підбирає її стиліст Ендрю Мукамал. Більшість виходів мають лялькову естетику, оскільки її сукні виглядають так, наче акторка щойно вийшла з колекційної коробки знаменитих Барбі. Усі сукні неймовірно елегантні та витончені, а Марго в них сяє на всі 100.

Чорна сукня зі сріблястими вставками

Білявка на світський захід одягнула розкішну сукню з глибоким вирізом в зоні декольте та вирізами на талії. Сукню прикрашали сріблясті вставки. Її розкішний образ доповнювали діамантові сережки-водоспади з платиною 1950-х років. Стилісти вклали волосся акторки в легенькі хвильки, а візажисти зробили макіяж в коричневих тонах.



Ефектний образ Марго Роббі / Фото Getty Images

Чорно-рожева сукня з довгими рукавичками

На червону доріжку Марго Роббі вийшла у витонченій сукні від Armani. Акторка обрала для себе довге плаття з двох матеріалів – чорного оксамиту та рожевого шовку. Сукню-бюстьє доповнював ліф з лелітками на грудях. Виріб чорного кольору вдосконалила рожева шовкова вставка, яка візуально зробила талію Марго ще стрункішою.

Її аутфіт довершували чорні оксамитові рукавички та мінімалістична зачіска, зібрана в пучок. Марго оголила шию, не додаючи жодних кольє чи ланцюжків. Білявка лише одягнула сережки-каплі з білими каменями.



Розкішний образ Марго Роббі / Фото Getty Images

Чорна сукня з драпіруванням

Акторка з’явилася на червоній доріжці у лаконічній сукні-бюстьє чорного кольору з лелітками від бренду Versace. Сукня була оздоблена кількома нашаруваннями тканини на талії. Скромне плаття не мало глибокого розміру в зоні декольте.

До такого ніжного образу, який створила для неї Донателла Версаче, акторка лише одягнула масивний золотистий браслет та персні. Шию білявка не довершувала жодними коштовними кольє, а волосся стилісти лише випрямили та вклали в ледь помітні хвильки.



Марго Роббі з'явилася на Оскарі в чорній сукні / Фото Getty Images

До речі, модель Вітторія Черетті поєднала білу мереживну сукню з байкерськими чоботами на весіллі Джеффа Безоса у Венеції. Як виглядає образ дівчини Ді Капріо – дивіться у матеріалі.