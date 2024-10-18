Стилістка Яна Платонова поділилася у своєму інстаграмі добіркою розкішних образів на осінь, які захочеться повторити кожній дівчині.

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Стильні образи на осінь 2024

Щоб завжди мати стильний вигляд, варто подбати про базові речі у своєму гардеробі. Ваша капсула на осінь повинна складатися з гольфа, светра, сорочки, джинсів, штанів палаццо, верхнього одягу, головних уборів та кількох видів взуття.

Для кожного з нас ця капсула є індивідуальною. Хтось любить світшоти, лонгсліви, а хтось віддає перевагу блузам чи сорочкам й жакетам.

Спробуйте створити цікаві образи на основі подовженого пальта й штанів. Такі аутфіти завжди мають чудовий вигляд. Особливої розкоші виробам надає взуття на підборах й цікава сумка. Окрім того, пальто добре носиться з кросівками.

Модні інфлюенсерки часто показують нам наскільки стильно виглядають монохромні образи, тому підберіть верх та низ згідно з кольром вашого пальта. Переконайтеся на собі, що аутфіт в одному кольорі має елегантний та дорогий вигляд.

Ефектний вигляд також мають дублянки в поєднанні з джинсами чи стьобані куртки. Останній верхній одяг вже не зовсім підходить для кінця жовтня, втім якщо ви пересуваєтеся на автомобілі й не любите багатошарових образів, то цілком можете одягати таку куртку під теплий светр.

У представленій добірці аутфітів ви знайдете безліч ідей для створення образів. Не обов’язково їх відтворювати 1:1, можете лише надихатися й стилізувати власні комбінації.

Щоб побачити всі образи на осінь – гортайте праворуч

Справжня цінність цих образів у тому, що вони практичні й стильні. У них ви зможете відправитися в офіс, піти на прогулянку з друзями чи зібратися кудись у справах.